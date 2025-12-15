Öksüt Madencilik, Kayseri Develi’de yürüttüğü sosyal etki programlarıyla 2025 yılında dört uluslararası ödül platformunda 14 ödül kazandı. Eğitimde fırsat eşitliğinden kadınların ekonomik hayata katılımına, gençlerin gelişiminden kapsayıcı toplum modellerine kadar uzanan çalışmalar, Globee, Stevie, Titan ve Globee Impact gibi yüzlerce projenin yarıştığı, bağımsız jüri komiteleri ile çalışan dünyanın önde gelen ödül programları tarafından takdir edildi.

Yapılan açıklamaya göre; ödüllerin kazanılmasında bölgedeki sosyal değişimi somut biçimde ortaya koyan projeler etkili oldu. 13 bin öğrenciyi kapsayan eğitim çalışmaları, 81 okulda gerçekleştirilen altyapı güçlendirmeleri, iki bin 400 dezavantajlı öğrenciye ek destek, 190 öğrencinin ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde etmesine katkı, kız çocuklarının STEM alanlarına yönelimini artıran modeller, Silaj Paketleme ve Flake Yem tesisleriyle toplamda 5 bin 500’ü aşkın çiftçiye sağlanan üretim ve verimlilik desteği, kırsal gelirlerde gözlenen artış ve kadın üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesi; uluslararası jüri komiteleri tarafından sürdürülebilir ve ölçülebilir etki oluşturan örnek uygulamalar olarak değerlendirildi.

Kadın Üreticileri Kooperatifi, Otizm Merkezi desteği, gençlere yönelik spor ve sosyal gelişim programları ve kadın çalışanlara odaklanan IDEA yaklaşımının da şirketin sosyal etkiyi merkeze alan modelinin küresel standartlarda takdir edilmesini sağladığı belirtildi.

Öksüt ayrıca PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde Develi’de çocukların eğitim ve gelişimini destekleyen Akademik Başarı, Kariyer Planlama, Teknolojik ve Sosyal Gelişim Projesi ile Geleceğin İş Yaşamında Sürdürülebilir Değer Oluşturmak kategorisi finalistleri arasında yer aldı. Şirket son olarak, 8-9 Aralık’ta 2. Uluslararası Çevre ve İletişim Zirvesi 2025’te düzenlenen törenle, "Yılın Uluslararası Başarı, Gurur ve Çevreci Madencilikte Toplumsal Değer" ödülüne layık görüldü.

Globee Awards for Business’ta üç altın ödülle sosyal etki

Öksüt Madencilik dünyanın saygın iş ödüllerinden Globee Awards’ta, üç ayrı projeyle birincilik kazandı. Toplumsal İyi Oluş Bütüncül Modeli, Öksüt’ün eğitim, kadın güçlendirme, gençlik, kapsayıcılık ve tarım projelerini ortak sosyal etki stratejisi altında birleştiren kapsamlı bir model olarak Altın Ödül’e layık görüldü. Model, bölgede eğitim erişimini güçlendiren ve gençlerin akademik performanslarında kaydedilen artışla uluslararası değerlendirmelerde öne çıktı.

Şirket, sürdürülebilir enerji ve tarım projeleriyle hem Enerji, Temiz Teknoloji ve Çevresel Başarı hem de Sürdürülebilirlik Başarısı kategorilerinde altın ödül aldı. Silaj Paketleme Tesisi ve Flake Yem Üretim Tesisi, çiftçileri doğrudan destekleyen uzun vadeli kalkınma etkisiyle ödüllendirildi.

Kız çocuklarının eğitimi ve sektörde kadın çalışana destek ödül getirdi

Öksüt Madencilik’in 2025’teki önemli projelerinden Akademik Başarı, Mesleki Eğitim, Teknolojik ve Sosyal Gelişim Projesi, Stevie Awards for Women in Business’ta iki ödül kazandı. Proje, özellikle kız çocuklarının STEM ve teknoloji alanlarındaki gelişimini destekleyen yapısıyla örnek gösterildi. Kadın çalışanların iş yaşamındaki refahına odaklanan IDEA programı, International Women in Mining Silver üyeliği ve kadın üretici kooperatifleriyle güçlendirilen kapsayıcı iş modeli bugüne kadar toplam 11 uluslararası ödül kazandırdı.

Sürdürülebilir tarıma ve yereldeki kadının iş gücüne katılımına katkı

Tarımsal üretimi güçlendiren Flake Yem Tesisi de Titan Business Awards’ta Yılın Sürdürülebilirlik Girişimi ve Tarım kategorilerinde Platinum Winner seçildi. Tesis, verimli üretimi destekleyen yaklaşımıyla tarım-hayvancılık alanında uzun vadeli etki oluşturuyor.

Develi Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ise toplumsal kapsayıcılık alanındaki etkisiyle Gold Winner oldu. Merkezde yaklaşık 60 bireye 56 kişilik uzman kadroyla hizmet veriliyor. Şirketin desteğiyle spor alanları, duyu bütünleme ekipmanları ve modern rehabilitasyon altyapıları oluşturuldu.

Gacer Kafe ve Kadın Üreticiler Kooperatifi ile Öksüt kadın üreticilerin ekonomik hayata katılımını destekleyen Öksüt Madencilik Globee Impact Awards’ta da Kadın Odaklı Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde Altın Ödül aldı.

"Bu ödüller insan odaklı madencilik anlayışımızın teyidi"

Her bir ödülün bölge insanına dokunan projelerin dünyada da karşılık bulduğunu gösterdiğini söyleyen Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, Öksüt olarak madenciliği insana değer veren, sorumlu, sürdürülebilir ve katma değeri topluma yayılan bir modelle yürütmeyi hedeflediklerini dile getirdi. "Kazandığımız ödüller başarıdan öte, bu yaklaşımın küresel teyidi niteliğinde" diyen Özkayhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Develi’de bir kız çocuğunun kütüphaneye kavuşması, bir kadının kooperatifte üreterek özgürleşmesi ve ‘Ben de varım’ demesi, bir gencin spor kulübünde hayaller kurması. Bunlar bizim için aldığımız tüm ödüllerden daha kıymetli. Amacımız net, madenciliği sadece ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkarıyoruz. Onu toplumun hayatına dokunan, değer oluşturan bir modele dönüştürüyoruz."