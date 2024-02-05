Balkan Türklerinin önderi Mümin Gençoğlu 7 Şubat’ta mezarı başında anılacak.

Balkan Türklerinin lideri, Balkanların ve Türkiye’nin “Mümin Aga”sı, Bal-Göç ve BGF Federasyonu Kurucu Başkanı, Bursa sanayisinin duayen ismi, Penguen Gıda’nın kurucusu, hayırsever iş adamı, BTSO Meclis ve Bursaspor’un eski başkanlarından, Bursa siyasetinde iz bırakan TBMM 19. dönem Bursa Milletvekili merhum Mümin Gençoğlu vefatının 31. yılında mezarı başında anılacak. 7 Şubat Çarşamba saat 11.00’de Emirsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında dualar edilecek.

Mümin Gençoğlu kimdir?

Bulgaristan’ın Kırcaali ili Darıdere kasabasına bağlı, Kirli bucağı Yiğitler Köyünde 1932 yılında dünyaya geldi. 1948 yılında Kırcaali Rüştiyesi’nden mezun oldu.

1950-51 yıllarında yaşanan göç sonucunda Bulgaristan’dan Türkiye’ye ailesi ile birlikte göç etmek zorunda kalarak Bursa’ya yerleşti. 1951-1955 yılları arasında Bursa Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda görev yaptı. 1956-1959 yıllarında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği görevinde bulunan Gençoğlu, 1959 yılında Bursa’da ticari hayata atıldı.

1965-1969 yılları arasında Bursa Belediyesi Meclis üyeliği ile Adalet Partisi Bursa İl Yönetim Kurulu İkinci Başkanlığı da yapan Gençoğlu, etkin çalışmalarıyla Bursa siyasi hayatında da kendisini kabul ettirdi.

Ticari hayatta özellikle tütün alımı ve ihracatı ile uğraştı. 1970-1972 yıllarında Türkiye’de en fazla ihracat yapan ve en fazla vergi veren işadamı olarak ödüllendirildi.

1973-1978 yılları arasında kuruluşu ve yapılanmasına büyük emekler verdiği

Bursaspor Kulübü Başkanlığı ile kentin spor dünyasına damga vurdu. 7 Ekim 1976 tarihinde Vakıfköy Tesisleri’nin temelini attı.

1983 yılında Doğru Hakimiyet gazetesini satın alarak medya sektörüne girdi. Yerel basında büyük bir rekabet ortamı oluşturan ve sağladığı istihdam olanağı ile çok sayıda gazeteci yetişmesine zemin hazırlayan Mümin Gençoğlu, bu özelliği ile yerel medyanın gelişimine çok yönlü katkıda bulundu.

1983-1986 yıllarında Türkiye vergi rekortmenleri arasında yer aldı ve Bursa’da vergi rekortmeni olarak ödüllendirildi. 24 yıl Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda Meclis Üyelisi, 20 yıl Yönetim Kurulu Üyesi, 3 yıl Oda Başkan Vekili ve 3 yıl Oda Meclis Başkanı olarak görev yaptı. Gençoğlu Bursa eğitimine önderlik ederek yaptırdığı ve kendi adını taşıyan iki okul ile adını eğitim gönüllüleri arasına da yazdırdı.

17 Ocak 1985 yılında kısa adı BAL-GÖÇ olan ve merkezi Bursa’da bulunan Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ni kuran Mümin Gençoğlu, yaşamını bir dava adamı olarak Balkan Türkleri’nin varlık mücadelesine adadı. 1987’de aynı amaçla kurulan dernekleri Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) çatısı altında birleştirdi. BAL-GÖÇ 11 Ağustos 1987’de 87/12003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernekler statüsüne girmiştir. Gençoğlu gerek BAL-GÖÇ Genel Başkanı, gerekse BGF Genel Başkanı olarak, yurt ve dünya çapında ses getiren hizmetlere imza attı.

1989 yılında sanayiciliğe yönelen Mümin Gençoğlu, bugün memleket ekonomisinde önemli bir yeri olan Penguen Gıda’yı oğulları ile birlikte kurdu.

1991 yılında siyasete atılarak TBMM 19. dönem Anavatan Partisi Bursa Milletvekili seçilerek Türk siyasetinin en renkli simalarından biri olmayı başaran Mümin Gençoğlu 7 Şubat 1993 günü Maliye eski bakanı Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili ve yakın arkadaşı Adnan Kahveci’nin Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak cenaze törenine giderken Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi yakınlarında geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Gençoğlu evli ve ikisi kız, ikisi erkek dört çocuk babasıydı.