Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Münakaşa Değil Münazara” adıyla düzenlenen liseler arası ödüllü münazara yarışmasında finalistler belli oldu.ORDU (İGFA) - Bu yıl 2.si düzenlenen “Münakaşa Değil Münazara” yarışmasında yarı final heyecanı yaşandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen yarışmanın yarı finalinde 4 takım verilen konular üzerine yaptıkları kapsamlı araştırmalarla fikirlerini savundu.

Yoğun katılımla gerçekleşen yarışmanın yarı finalinde ise Ünye Fen Lisesi, Fatsa Anadolu Lisesi ile Kabadüz ÇPL ise Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile karşılaştı. Yarışma sonucunda Ünye Fen Lisesi ve Kabadüz ÇPL finale çıkmaya hak kazandı.

“Münakaşa Değil Münazara” yarışması finali 7 Haziran’da Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şampiyonun belirleneceği bu büyük final ile yarışma son bulacak.