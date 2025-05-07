Hedeflenen değişikliklerle, öğrencilerin üzerindeki merkezi sınav baskısının azaltılması ve daha esnek bir lise modelinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin lise aşamasına yönelik yapılması planlanan reform kapsamında, Bakanlığın önünde üç farklı model seçeneği bulunuyor. Bu modellerin her biri, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve kariyer hedeflerine göre eğitim sürecini şekillendirmeyi öngörüyor.

İlk model olan “3+1” sisteminde, lise eğitimi dört yıl yerine üç yıl zorunlu hale gelecek. Öğrenciler bu üç yılın sonunda diplomalarını alabilecek, son yıl ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak değerlendirilecek. Bu yıl, zorunlu eğitim dışında yapılandırılacak.

İkinci model olan “2+2” sistemine göre ise öğrenciler, 10. sınıfı tamamladıklarında diploma alabilecek. Akademik kariyer hedefleyen öğrenciler ise eğitimlerine iki yıl daha devam ederek, toplamda dört yıllık lise programını tamamlayacaklar.

Üçüncü ve en radikal öneri ise “yaş modeli” olarak adlandırılıyor. Bu modele göre, 16 yaşını tamamlayan öğrenciler zorunlu eğitimden muaf tutulabilecek. Bir diğer seçenek de, lise eğitiminin tamamen zorunluluktan çıkarılması yönünde.

Henüz taslak aşamasında olan bu modellerle ilgili kararın, alınacak görüşler doğrultusunda netleştirilmesi bekleniyor. Yeni düzenleme, hem öğrencilerin bireysel yönelimlerini desteklemeyi hem de eğitim sistemini daha esnek ve işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor.