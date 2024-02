İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde televizyon, gazete ve dijital medya genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi. İnsanı özne olarak merkeze alan bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceklerini ifade eden Kurum, “Biz vatandaşımızı dinleyici olarak görmüyoruz, vatandaşımızı doğrudan bir paydaş olarak, İstanbul’u yönetecek ekibin bir parçası olarak görüyoruz” dedi. 10 temel başlıkta toplanan projelerini anlatan Kurum, “İstanbul’un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Medya Buluşması"nda gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi. Konuşmasına Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyerek başlayan Murat Kurum, “Bir yıl önce asrın felaketinde 53 bin 537 canımızı kaybederek çok büyük bir acı yaşadık. Bugün bir yandan bu acıyı kalbimizin derinlerinde taşıyoruz. Ama bir yandan da afetzede kardeşlerimizi yeni sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu hissediyoruz. Bu deprem bizlere iki şeyi çok açık bir şekilde yeniden göstermiştir. Birincisi, devletimizin ne kadar büyük ve güçlü bir devlet olduğunu tekrar görmemizi sağlamıştır. İkincisi ise bu aziz milletin ne kadar güzel, ne kadar yardımsever, kardeşlik bağıyla birbirine bağlı bir millet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Ben, bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Bir kez daha depremde şehit olan tüm kardeşlerimize, annelerimize ve yavrularımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.



“Vatandaşımızı dinleyici olarak görmüyoruz, İstanbul’u yönetecek ekibin bir parçası olarak görüyoruz”

Sahaya çıkarken İstanbullulara bir söz verdiklerini, milletin her anında hep yanında olacaklarını belirten Kurum, “İnsanımızda İstanbul’un karmaşasına, sistemsizliğine dair yaşamış olduğu derin bir bıkkınlık hali görüyoruz. Ama bunun yanında yaşlılarımızdan kadınlarımıza, gençlerimizden esnafımıza kadar herkeste ‘umudun’ süratle yükseldiğini de hissediyoruz, buna şahit olmaktan da mutlu oluyoruz. Biz sadece dert dinlemiyor, hazırlayacağımız projeleri de bilim insanlarımızla, iş insanlarımızla, işçi kardeşlerimizle, sendikalarımızla ve en çok da vatandaşımızla doğrudan çalışıyoruz. Şunun altını önemle çiziyorum. Biz vatandaşımızı dinleyici olarak görmüyoruz, vatandaşımızı doğrudan bir paydaş olarak, İstanbul’u yönetecek ekibin bir parçası olarak görüyoruz. Hülasa, biz İstanbul’un meselelerini bugün değil, aylardır çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ndeki AK Parti grubumuz beş yıldır çalışıyor. Oradan da çok büyük sonuçlar alıyor ve projelerimize yansıtıyoruz. İstanbul’un projelerine tek bir açıdan bakmıyoruz. Biz yaptığımız tüm projelere, Siztem İstanbul konsepti üzerinden yaklaşıyoruz. Yani her açıdan düşünerek, bütüncül bir şekilde hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu sistemin merkezinde de insanlar var, insanımızın en temel hakları var, İstanbulluların mutluluğu var” diyerek sözlerine devam eden Kurum, “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonumuz doğrudan İstanbulluların gündemlerinde olan başlıklarla belirlendi, kategorize edildi ve milletimize sunuldu. Vizyon İstanbul’da biz milletimize 10 temel başlıkta projelerimizi, hedeflerimizi, hayallerimizi anlattık” dedi.



10 temel başlıkta projeleri anlattı

Projelerini anlatan Kurum, “Birincisi yeni metro ve metrobüs hatlarıyla, her iki yakada yapacağımız tünellerle, güçlendirilmiş deniz ulaşımı ve daha birçok teknoloji yoğun ulaştırma projesiyle uğraştıran değil ulaştıran İstanbul’. İkincisi İstanbul’u bekleyen olası depreme karşı inşa edeceğimiz 650 bin kentsel dönüşüm konutuyla, 100 bin sosyal konutla ve yeni afet yönetim uygulamalarıyla ‘afetlere dirençli İstanbul’. Üçüncü başlığımız ise, ‘Her Anında Hep Yanında’ sloganıyla hayat bulacak olan sosyal belediyecilik uygulamalarımızla yaşlılarımızın, emeklilerimizin, kadınlarımızın ve gençlerimizin hayatlarını iyileştirecek, kolaylaştıracak desteklerin yer aldığı ‘sosyal belediyecilik uygulamalarımız’. Dördüncü başlığımız ise dünyamızı, ülkemizi ve İstanbul’umuzu iklim değişikliği nedeniyle bekleyen olası bir su krizine karşı koruyacak altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla ‘sürdürülebilir su yönetimi’. Beşinci hedefimiz, halkımızın ve sokaklarımızın daha huzurlu ve daha güvenli olması için sokak hayvanlarına dair uygulayacağımız yeni uygulamalarımız. Altıncı hedefimiz, uluslararası İstanbul festivalleri, İstanbul akademisi, genç sanatçılara vereceğimiz destekler ve yeni fuar-kongre merkezleriyle ‘kültür, sanat ve turizmiyle yaşayan İstanbul’. Yedinci hedefimiz, bilişim yönetim ve teknoloji merkezi, İstanbul’un dijital ikizi ve Biz İstanbul gibi projelerimizle şekillendireceğimiz ‘Digistanbul’. Sekizinci hedefimiz, İstanbul’u sıfır atığın model şehri yapacak, yine 2040 net sıfır emisyon hedefimize ulaştıracak yatırımlarla ‘nefes İstanbul. Dokuzuncu hedefimiz, sporu ve hareketi mahallelerde yapacağımız tesislerden başlatacağımız, ‘olimpiyat şehri İstanbul’ hedefimize bizi ulaştıracak olan ‘sporla yaşayan İstanbul’. Ve onuncu hedefimiz, 'Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı' sloganıyla hazırlayacağımız projelerle aslına uygun şekilde yeniden ihya edilecek caddelerimizle, sokaklarımızla, yeni meydan projelerimizle ve tarihi yarımadaya dair yapacağımız yeni uygulamalarımızla ‘mirasını geleceğe taşıyan İstanbul’” şeklinde konuştu.

Açıklanan projelerin İstanbul’da heyecan ve umudu artırdığını sözlerine ekleyen Kurum, “Sokaktaki insanımız bizim projelerimizi gördükten sonra hayal etmeye başladı diyebilirim” dedi.



“İstanbul’un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız”

İstanbul’u Türkiye Yüzyılı’nın lider şehri yapacaklarının altını çizen Kurum, “Bizim tek bir önceliğimiz var; İstanbul’a hizmet etmek. Sadece İstanbul diyoruz. Çünkü gerçek belediyeciliğin ancak İstanbul’u merkeze alarak yapılacağına inanıyoruz. Altını çizerek söylüyorum, mazeret belediyeciliği yapmayacağız. İstanbul’un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız” ifadelerini kullandı.



“İnsanı özne olarak merkeze alan bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceğiz”

Mevcut İstanbul yönetiminin gerçek belediyecilik iradesi yerine kendi siyasi hedeflerini ön sıraya koyan bir anlayışıyla hareket ettiğinin altını çizen Kurum, “İstanbul yönetimi, açık söylüyorum başarısız olmuştur. Ama İstanbullu çaresiz değildir. İstanbulluya, çaresiz olmadıklarını gösteren bir SİZTEM anlayışıyla hizmet edeceğiz. Bu bizim şehircilik ve belediyecilik vizyonumuzun mottosudur. Bu nedenle Siztem İstanbul diyoruz. Bu, insanı özne olarak merkeze alan bir yönetim vizyonudur. Şehrimizin sorunlarını iyi tahlil eden, tek tek çözüm üreten bir modelin adıdır. Sorunları çözerken ortaya koyduğumuz bütüncül bir şehir felsefesidir. Ve baştan bu yana saydığım tüm projelerin merkezinde yer almaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA