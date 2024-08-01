Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'in görevine son verilmiştir" denildi.

Görevden alınma kararının gerekçesi açıklanmazken, bu gelişme sektörde geniş yankı uyandırdı. Cengiz Erdem, Emlak Konut GYO'da uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunmuş ve önemli projelere imza atmış bir isimdi.

Yeni genel müdürün kim olacağı henüz açıklanmazken, Emlak Konut GYO'da geçici olarak yönetimi devralacak isimlerin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bakan Kurum, "Emlak Konut GYO'da yeni bir dönemin başlayacağına inanıyoruz. Kurumun hedeflerine ulaşması için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sektör temsilcileri, bu değişikliğin emlak piyasasında nasıl bir etki yaratacağını merakla beklerken, önümüzdeki günlerde yeni atamaların yapılması bekleniyor.