Denizli Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş hamile kadınları yüzmelerinde sakınca olmadığını belirtti. Hamilelerin gönül rahatlığıyla yüzmelerini söyledi.

Denizli Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş, yüzmenin hamileler için en güzel sporlardan olduğunu belirtti. Yüzmenin hamile kişiyi yormadığını ve karın içi basıncı arttırmadığını ifade ederek hamile kişilerin yapabileceği en rahat ve sıkıntısız sporlardan birisi olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Demirtaş havuzda yüzecek kişilerin havuz temizliğine dikkat etmeleri gerektiğini dikkat çekti.

Doç. Dr. Demirtaş sıcak havalarda yüzmek isteyen hamile kişilerin sıvı kaybına dikkat etmeleri konusunda da uyardı. Havuzdan çıktıklarında güneşe fazla mağdur kalmamalarını ve bol sıvı alımına dikkat etmelerini ifade etti.