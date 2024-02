İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla’da düzenlenen 5 bin 187 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni’ne katıldı. Kurum, "1 Nisan sabahı itibariyle de bakanlığımızın ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzun yanında biz de İBB olarak ‘Yarısı Büyükşehirden’ diyerek, 650 bin yeni yuvamızı hızlı bir şekilde başlatacağız. 100 bin sosyal konutumuzun inşasına hızlı bir şekilde başlayıp kentsel dönüşümde buradaki kardeşlerimizin çok uygun şartlarda oturabileceği konutları inşa edeceğiz” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla’da düzenlenen 5 bin 187 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni’ne katıldı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında eş zamanlı olarak Bağcılar, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde yıkım yapılırken, Bağcılar’ın bir kısmında, Bahçelievler, Esenler, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kartal ve Tuzla’da Temel Atma Töreni yapıldı. Programda Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan Kentsel Dönüşüm Projesi Yıkım Töreni’ne canlı bağlantı yapıldı. Dualar edildikten sonra Bağcılar başta olmak üzere toplamda 13 ilçenin yıkım ve temel atma töreni siyasilerin butona basmasıyla başlatıldı.

Programa Murat Kurum’un yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Cem Çekerek, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İstanbul’da kentsel dönüşümü nasıl sağlarız diye gece gündüz bütün ekibimizle birlikte gayret ediyoruz”

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bu ülkenin en büyük gerçeği deprem. Son 100 yıl içerisinde denizlerimizde ve karalarımızda meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetle yıkıcı diye tarif ettiğimiz deprem sayısı 231’dir. Her sene 2 veya 3 defa 6’nın üzerine bir şiddetle yıkıcı deprem meydana geliyor. Kaybettiğimiz canların sayısı 130 bindir. Maddi zarar milyarlarca dolar. Şu anda da Türkiye’de hala 500’e yakın hareketli fay var. Nerede ne zaman olacağını çok kestiremiyoruz ama bilinen fay hatları var. Zamanında Erzincan’dan başlayan 35 sene arayla da Adapazarı Gölcük’e kadar gelen, şimdi de Marmara’da beklediğini bildiğimiz ve bütün bilim adamlarının işaret ettiği çok önemli bir hareketlenme var. İstanbul için neler yaparız, insanlarımızı güvenle evlerine nasıl oturturuz, İstanbul’da kentsel dönüşümü nasıl sağlarız diye gece gündüz bütün ekibimizle birlikte gayret ediyor, fikir yürütüyor, proje ortaya koymaya çalışıyoruz. Çünkü Marmara’nın etrafında 7 tane şehrimiz var” ifadelerini kullandı.

“Bugün 5 bin 187 konut dönüşüp depreme karşı güçlenecek”

Törende konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "İnsanımızın hayatını huzura, refaha ve güvene kavuşturacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızdan birini daha başlatmak için Sultan Fatih’in şehrinde İstanbul’umuzdayız. Bugün hep birlikte 5 bin 187 konut dönüşüp depreme karşı güçlenecek. Bir kısmının temellerini atacağız, bir kısmının da yıkımlarını gerçekleştirerek artık inşa sürecini başlatacağız. Bir taraftan Tuzla’mızdan Bağcılar’a, Gaziosmanpaşa’mızdan Esenler’e, Güngören’den Bahçelievler ve Kartal’a kadar birçok farklı noktada yeni yuvalarımızın ilk harcını dökeceğiz. Diğer taraftan Bağcılar, Sarıyer, Avcılar, Zeytinburnu, Sultangazi ve Silivri’deki depreme dayanıksız binaların yıkım törenlerini gerçekleştireceğiz. Bizim yüreğimiz her yeni projeye başladığımız gibi, yine coşkuyla ve heyecanla dolu. Aynı coşku ve heyecanı sizlerin de yüzlerinde görmekten dolayı, hakikaten mutluluk duyuyoruz, huzur doluyuz. Ben İstanbul’umuzdaki Yüzyılın Dönüşümü ve ‘Yarısı Bizden’ kampanyamız kapsamında gerçekleşen bu dev dönüşümün adımlarını atan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey’e çok teşekkür ediyorum. Bu süreci Mayıs seçimlerinde başlattığımızda acaba bu işi yapacak mısınız, bir seçim vaadi mi? demişlerdi. Biz o zaman, bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiğimiz tüm sözleri tutmuş bir siyasi iradeyiz demiştik. Cumhur İttifakı’mızla birlikte girdiğimiz her seçimden galip çıkmış ve milletin en zor anında yanında olmuş bir iradeyiz. Verdiğimiz sözlerin gerçekleşmesi adına da tüm ekibimizle birlikte gece gündüz inşallah çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“2012 yılından bu yana, 800 bin konutumuzu daha güvenli, daha sağlıklı hale getirdik”

31 Mart sonrasında da ilk işlerinin İstanbul’u afetlere dirençli hale getirmek olduğunu belirten Kurum, "Bu aziz şehre böylesine nadide eserler kazandırmak en büyük şereftir. Bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmek, en büyük onurdur. Çünkü bu şehir, bizlere nasıl Fatih’in emanetiyse, vatandaşımız da bize o kutlu komutanın emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak için de 22 yıldır aşkla, azimle, kararlılıkla bu şehrin her sokağında karınca gibi çalışıyoruz. Bugün de bakanlığımızla, ilçe belediyelerimizle, İstanbul’umuzun her köşesinde, 7 gün 24 saat çalışıyor ve İstanbul’u depremlere hazırlıklı hale getiriyoruz. 2012 yılından bu yana, özel sektörümüzü de teşvik ederek, 800 bin konutumuzu daha güvenli, daha sağlıklı hale getirdik. İstanbul’umuzda kentsel dönüşüme girmeyen tek bir sağlıksız yapı bırakmayacağız. Bu anlayışla Fikirtepe’de, Gaziosmanpaşa’da, Esenler’de, Üsküdar Çamlıca Cami ve çevresinde, Ataşehir’de, Tuzla’da, Kağıthane, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Sultanbeyli ve Beykoz’umuzda birbirinden kıymetli dönüşüm çalışmaları yaptık. 31 Mart sonrası da ilk işimiz İstanbul’u afetlere dirençli hale getirmektir. Biz her zaman aziz milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bugün inşaatına başladığımız yeni yuvalarımızı da o gün bizim görevimizi üstlendiğimiz bakanlığımızda belediye başkanımızla çalışmaları başlattık. Bakanımda bu çalışmayı aldığı yerden çok daha yukarı taşıyarak bugün burada temel atıyoruz. En kısa sürede tamamlayacak ve evlerinizin anahtarlarını teslim ettiğimizde de sizlerin misafiri olacak, çayını, kahvesini içeceğiz” şeklinde konuştu.

“350 bin konutumuzun yanında biz de İBB olarak ‘Yarısı Büyükşehirden’ diyerek, 650 bin yeni yuvamızı hızlı bir şekilde başlatacağız”

Kurum, mevcut İBB yönetiminin İstanbul’u ilgilendirmeyen konuların peşinde koştuğunu belirterek, “39 ilçemizin tamamında hep yeni bir temel, yeni bir açılış yapıyor, evlatlarımızın geleceği için yeni müjdeler veriyoruz. 1 Nisan sabahı itibariyle de bakanlığımızın ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzun yanında biz de İBB olarak ‘Yarısı Büyükşehirden’ diyerek, 650 bin yeni yuvamızı hızlı bir şekilde başlatacağız. 100 bin sosyal konutumuzun inşasına hızlı bir şekilde başlayıp kentsel dönüşümde buradaki kardeşlerimizin çok uygun şartlarda oturabileceği konutları inşa edeceğiz İstanbul’umuzda tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz. Biz evlatlarımız gülsün, annelerimiz yeni acılar yaşamasın isterken, maalesef yine mevcut yönetimin İstanbulluları hiçbir şekilde ilgilendirmeyen konuların peşinde koştuğunu görüyoruz. Konu ne zaman depreme gelse, nedense bir anda gündemi değiştirme çabalarına giriştiklerini görüyoruz. Ne zaman konu proje olsa, eser olsa algı üstüne algı yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Göz göre göre İstanbulluları kandırma çabalarına şahit oluyoruz. Bir kez daha söylüyoruz ve uyarıyoruz deprem siyaset üstü bir meseledir. Mesele insanımızın canı, evlatlarımızın hayatı olduğu yerde deprem konusu kimsenin siyasi kariyerine basamak olamaz. İstanbullular yüksek ferasetleriyle kimin çalışıp kimin çalışmadığını iyi biliyor. Bu şehrin aziz insanları 22 yıldır nasıl daima büyük Türkiye’nin yanında durdularsa; bundan sonra da liyakatten, ehliyetten, eser üretenlerden yana tavırlarını en güçlü şekilde 31 Mart akşamı koyacaktır” ifadelerine yer verdi.