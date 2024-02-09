Bursa'nın İnegöl ilçesinde camilere adanan hırsız Yunus Ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Refah sokak üzerinde hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs kaçmak istediği sırada İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler tarafından yapılan GBT sorgusunda C.C.(33)'ün camiler olmak üzere 5 ayrı hırsızlık olayından arandığı tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ