İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

MURAT ONGUN İÇİN KARAR VERİLDİ

Soruşturma çerçevesinde, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun hakkında karar alındı ve tutuklanmasına karar verildi.

MURAT ONGUN'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Ongun'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından alınan ifadesi ortaya çıktı. Ongun, ifadesinde, kendisine sorulan bazı kişileri Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştığı dönemde, bazılarını ise İBB'deki görevinde tanıdığını belirterek, Emrah Bağdatlı, Murat Nihat Sütlaş ve Elif Atayman ile olan ilişkilerini açıkladı.

"BANA AİT OLAN FİRMAYI ELEŞTİRMEM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Sosyal medyada yer alan ve kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları dinletilen Murat Ongun, “Hatırladığım kadarıyla 2019 yılına ait bir toplantıya aittir. Bu toplantıda programatik reklamcılık üzerine konuşmalar yapıldı. Ben prensip olarak çalıştığım kurumun en uyguna, en iyi işi yapmasını isteyen biriyim. Bu kapsamda çeşitli uygulamalar geliştirdik ve İstanbul'daki vatandaşların hizmetine sunduk. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için bu uygulamaları geliştirdik. Konuşma içeriğinde bana ait olan kısımlara dikkat edildiğinde R.İ. isimli firmaya yönelik eleştirimi belirtiyorum. Bana ait olan firmayı eleştirmem söz konusu değildir. Konuşma dökümleri incelendiğinde firma ile alakalı olmadığım içerikten anlaşılacaktır" dedi.

"İŞİMİ İYİ YAPTIĞIM KAST EDİLİYORSA, DİYECEK BİR ŞEYİM YOKTUR"

Ongun ifadesinde, “Hakkımda medya operasyonlarını yöneten kişi olduğuma ilişkin beyana karşı, buradan işimi iyi yaptığım kast ediliyorsa, buna diyecek bir şeyim yoktur. Ancak sosyal medya aracılığıyla, trol ordusuyla kimseye itibar suikasti, karalama yapmam. Hakkımda orantısız zenginleştiğim, gelirimle orantısız hayat yaşadığım iddiasıyla ilgili olarak da, daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından hakkımda araştırma yapıldı. Herhangi olumsuz bir şey çıkmadı. Belediyeden huzur hakkı aldığım konusunda da beraat aldım" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEYİ KENDİME YAKIŞTIRMAM"

Ongun, “Gazetecilere maddi destekte bulunup bulunmadığıma ilişkin iddialar doğru değildir. Ben gazeteci kökenliyim. Böyle bir şeyi kendime yakıştırmam. İsimleri geçenlerden Soner Yalçın'ın maddi durumu çok iyidir. Kendisiyle 1996 yılından bu yana dostluğum vardır. Bu iddialar sosyal medyada zaman zaman paylaşılan, ancak gerçek olmayan iddialardır" dedi. (DHA)

İBB SORUŞTURMASINDA SON DURUM

İstanbul'da başlatılan çifte soruşturma kapsamında içlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 92 kişinin tutuklanması talep edilmişti. İmamoğlu'nun mahkemedeki ifade işlemleri biterken kararlar da açıklanmaya başlandı. Buna göre İPA Başkanı Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı ve Tuncay Yılmaz tutuklandı. 3 ismin ardından Ali İlbak, Ali Nuhoğlu ve Adem Tuncay için de tutuklama kararı verildi.