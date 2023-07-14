Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde engebeli arazide devrilen traktörün sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.20 sıralarında Muratlı’nın Hanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlaya giden 55 yaşındaki Ahmet Ulusoy, engebeli arazide giderken henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde traktörü devirerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Traktör sürücüsü Ahmet Ulusoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muratlı Cumhuriyet Savcılığı tarafından, traktör kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.