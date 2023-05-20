Türkçe Pop'un uzun süredir ikonları arasında yer alan ve 2009 yılında Avrupa'nın en prestijli müzik organizasyonlarından Eurovision'da ülkemizi temsil eden Hadise, Türkiye ve Avrupa'da geniş bir hayran kitlesine ve başarılı hit parçalarla dolu bir diskografiye sahip.

Murda ve Hadise ikilisinin müzikal stillerini ve yaratıcı enerjilerini birleştirdiği "Sen Dönene Kadar", listelerinin en üst sıralarında yer almaya şimdiden aday. Uzun süredir beklenen bu iş birliği, eğlenceli klibiyle birlikte dinleyiciler için oldukça keyifli bir deneyim sunacak.