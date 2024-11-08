Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, kuruluşundan bugüne katkı derneğin gelişimine sağlayan kurucu üyeleri ile eski başkanlarını, “Kadim Üyelerimizle Vefa Buluşması” etkinliğiyle bir araya getirdi.BURSA(İGFA) - MÜSİAD’ın duayen üyelerinin yanı sıra, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Kuş ile Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de katıldı. Geceye katılan üyeler, 30 yılı aşkın süreçte yaşanan anıları yâd ederken, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak ise vefanın MÜSİAD ailesi için taşıdığı derin anlamı vurguladı.

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, konuşmasında MÜSİAD’ın yalnızca bir iş insanları derneği olmadığını, aynı zamanda ülkeye ve topluma katkı sunmayı amaçlayan bir değerler topluluğu olarak var olduğunu ifade etti. Şenocak, “Bugün burada eski başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve derneğimize emek veren tüm büyüklerimizi onurlandırmak, onların mirasını geleceğe taşıma kararlılığımızı göstermek adına toplandık” dedi. Vefanın, aynı değerlere inanarak ortak bir yolda yürümek olduğunu dile getiren Başkan Şenocak, MÜSİAD’ın kuruluşundan bu yana emeği geçen tüm başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini sundu.

MÜSİAD’ın ilk temellerinin atıldığı yıllarda yaşanan zorlukların, bugünkü güçlü ve geniş aile yapısının hangi özverilerle inşa edildiğini ortaya koyduğunu belirten Alparslan Şenocak, “Ekonomik dalgalanmalardan toplumsal çalkantılara kadar birçok sınavla mücadele eden üyelerimiz, MÜSİAD ailesinin gücüyle tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardılar,” diyerek ebediyete intikal eden üyelere de rahmet diledi. “Başta Cemil Tekin ve Yusuf Aydın olmak üzere tüm merhum büyüklerimizi ve dostlarımızı rahmetle anıyorum. Onlar, bizlere yalnızca bir iş insanları derneğinin başarısını değil, bu topraklara olan sevgiyi ve bağlılığı da miras bıraktılar. Bu mirası gelecek nesillere taşımak, bizler için bir borçtur” ifadelerini kullandı.

Mehmet Burkay; “Tüm zorluklarla rağmen MÜSİAD’ı bugünlere kadar taşımayı hep birlikte başardık”

Geceye MÜSİAD Bursa’nın kurucu üyeleri arasında yer alan ve yönetimlerinde uzun yılar görev yapan iş insanlarından Osman Birkan, Mehmet Burkay, Şadi Koçer, Osman Altınok, Şükrü Özçimen ve Osman Arıcı da katılarak anılarını ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştılar. Önceki dönem başkanlarından Mehmet Burkay,MÜSİAD’ın kuruluş döneminde karşılaşılan zorlukları anımsattığı konuşmasına: “28 Şubat döneminde yaşadığımız baskıları bugün bu etkinliğe katılan herkes hatırlar. Hakkımızda açılan davaları, ne tür suçlamalarla yargılandığımızı herkes dün gibi hafızasında tutuyor. Yapılan tüm haksızlıklara, karalamalara, asılsız suçlamalara rağmen tüm bu davalardan beraat ederek, MÜSİAD’ı bugünlere kadar taşımayı hep birlikte başardık” ifadelerini kullandı.

“MÜSİAD Türkiye’nin yüz akı bir kurum”

MÜSİAD’ınduayen isimlerinden Erol Bodur’un moderatörlüğündegerçekleşen etkinlikte,kurucu üyeler ve geçmiş dönem başkanları, derneğin kuruluş yıllarındaki çabalarını ve unutulmaz hatıralarını paylaştılar. “Alışılmış bir toplantı değil, uzun zamandır tanışıp birlikte aynı davaya gönül vermiş iş adamlarını bir araya getirerek eskileri anmanın hepimize iyi geldiğini söyleyebilirim şeklinde konuşan derneğin öncü isimlerinden ve başkanlarından Osman Birkan ise; “Bizi bir araya getirip hatıralarımızı canlandırmamıza vesile olan MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetimine teşekkür ediyorum” dedi. Yine öncekidönem başkanlarından Hasan Çepni de; “1994 yılından bugüne kadar olan yolculuğumuzu yad ettiğimiz güzel bir gece oldu. İlk günkü heyecanlarımızı yeniden paylaştık. Bu hikâyenin başında bulunan büyüklerimizin hala burada olmaları çok kıymetli. MÜSİAD gerçekten iş dünyasını çok iyi temsil eden Türkiye’nin yüz akı bir kurum. Bu gece de onun bir yansıması. Bu geceyi tertip eden yönetim kurulumuza bizleri yeniden buluşturduğu için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda isekurucular ve eski başkanlar ile derneğe emek veren geçmiş dönem yöneticilerineisimlerine dikilen fidanların sertifikaları takdim edildi.

