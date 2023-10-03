Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın trajik ölümüne ilişkin davanın detayları gün yüzüne çıktı. Küçük Müslüme'nin kaybolmasının ardından 10 gün sonra cansız bedeni bulundu ve aile üyeleri arasında yaşanan vahşet dolu olayın yargılaması başladı.

İşte olayın ayrıntıları:

Müslüme Yağal'ın Kayboluşu ve Cansız Bedeni Bulunması

Karaman'dan Gülnar ilçesine kış mevsimini geçirmek için gelen Yağal ailesi, 7 çocuklu bir aileydi. Ancak bu mutlu görünen ailede yaşanan trajik bir olayın habercisi olarak, 10 Kasım 2021'de 3 yaşındaki Müslüme'nin kaybolmasıyla başladı. Küçük kız, ailesinin çadırını kurduğu Yanışlı Mahallesi'nde oyun oynarken son görüldü ve kayboldu.

Ailesi, Müslüme'yi bulamayınca hemen yardım çağrısında bulundu. Bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak 10 gün boyunca yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Müslüme'nin kaybolduğu bölgede bulunan çadırın yanındaki alanda oyun oynarken görüldüğü son belirlemesi, ailenin endişelerini artırdı.

Arama çalışmalarının 10. gününde, Karaağaç mevkisinde çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Ancak otopsi sonucu, kesin ölüm nedenini açıklayamadı.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması ve Davanın Başlaması

Müslüme'nin cesedinin bulunmasının ardından jandarma ekipleri, ailenin yakınlarını gözaltına aldı. Bu kişiler arasında Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal da bulunuyordu. İşte bu noktada olay daha karmaşık bir hale geldi. Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklandı, ancak diğerleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın sonucunda, Hasan Yağal ve diğer aile bireyleri hakkında dava açıldı. Hasan Yağal, "Kasten öldürme," "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı," "Cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi ciddi suçlamalarla yargılandı. Ayrıca Hasan Yağal'ın, gelini Selvi Yağal'a karşı "Nitelikli cinsel saldırı" ve bunun sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A.Y'ye karşı "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından da yargılandığı belirtildi.

Tutuksuz sanık anne Selvi Yağal ise "Suçluyu kayırma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Davaya İlişkin Gelişmeler

Hasan Yağal'ın tutuklu olduğu davanın son duruşmasında, sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlandı. Diğer aile bireyleri ise mahkeme salonunda yer almadı. Duruşmada sanık Hasan Yağal'a yöneltilen suçlamalar yeniden ele alındı.

Cinayet ve Cinsel İstismar Davasından Cezalandırılması İsteniyor

Gülnar ilçesinde yaşanan trajik olayın ardından başlatılan davanın son gelişmeleri, mahkeme salonunu sarsmaya devam ediyor. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, Hasan Yağal'a yöneltilen ciddi suçlamaları detaylandırdı ve ağır cezalar talep etti. Savcı, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili olarak Hasan Yağal'a "Kasten öldürme" suçlaması yöneltti. Küçük Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan otopsi sonucu kesin ölüm nedeninin belirlenememesi, bu suçlamayı daha da önemli hale getirdi. Savcı ayrıca Hasan Yağal'ı "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Hasan Yağal'ın aynı zamanda "Cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işlediğini iddia etti. Savcının talepleri arasında Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a karşı "Nitelikli cinsel saldırı" ve bu saldırının sonucunda doğan A.Y.'ye karşı "Çocuğun cinsel istismarı" suçlamaları da bulunuyor. Davanın tutuksuz sanığı Selvi Yağal ise "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla karşı karşıya. Bu suçlama, olayın etrafındaki gizliliği ve şüpheli davranışları da içeriyor. Diğer tutuksuz sanıklar olan büyükanne ve kardeşler için savcı tarafından beraat talebi bulunuyor. Bu kişilerin mahkeme süreciyle ilgili daha fazla ayrıntı verilmemiş olsa da, suçlamalardan ayrılacakları anlaşılıyor.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasına karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi. Davanın ilerleyen süreci, toplumun büyük bir ilgi ve endişeyle takip ettiği bir olay olmaya devam ediyor.