Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabah saatlerinde; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, rüşvet, suçtan elde edilen mal varlığını aklama ve imar kirliliği iddiaları kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Binası yanındaki parkta düzenlenen destek buluşmasında, Bozbey’in kaleme aldığı mektup okundu. Bozbey’in mektubunda, Bursaspor taraftarına, CHP üyelerine ve Bursa halkına ayrı ayrı hitap ettiği belirtildi.

BİRİNCİ MEKTUP BURSASPOR TARAFTARINA

“Bugün Kosova ve Türkiye A Milli Takımlarımızın yapacağı maçta inanıyoruz ki Türkiye'miz Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Ve cumartesi saat 14.00'te Büyük Bursaspor’umuzun Mardin ile maçı var. Bursaspor taraftarlarımızın desteğiyle Mardinspor’u geçerek Bursaspor’umuzun şampiyonluğunu hep birlikte kutlayacağız.”

İKİNCİ MEKTUP CHP ÖRGÜTÜNE

“CHP sizlerle birlikte birçok başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Sizler adalet, demokrasi ve özgürlük adına yıllardır mücadele ediyorsunuz, meydanları dolduruyorsunuz. Muhakkak ki bu ülkenin hak ettiği adalet, demokrasi ve özgürlük hukukunu tesis edecek etmek için bu mücadeleyi hep birlikte devam ettireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olarak bunu sağlayacağına ve o günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyorum. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'den başlayarak, yöneticilerimize, İl Başkanlarımıza, bu arada bu gece bizi yalnız bırakmayan İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik gibi tüm il başkanlarımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte dimdik ayakta bu kentte, bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. İnanın, her şey dünden daha güzel olacak ve sizleri sevgiyle kucaklıyorum.”

ÜÇÜNCÜ MEKTUP BURSALILARA

“Sizlere 23 ay belediye başkanı olarak hizmet etme onuru yaşadım. 31 Mart 2024'te tam 2 yıl oldu. Sizin çok kıymetli desteğinizle Bursa'mızın 17 ilçesine hizmet için oylarınızla seçildim. O günden itibaren Bursa'nın yıllardır birikmiş sorunlarını çözmek, 15 bin çalışanımızla gecemizi gündüzümüze katarak Bursa için çalışmaya devam ettik. Bursa'ya ve Bursa'lara yapacağımız hizmetlerle Bursa'yı örnek belediyeden kent yapma konusundaki heyecanımız devam etmektedir. Ben Mustafa Bozbey olarak sizlerin Bozbey’im. Diyorum ki beni tanıyanlar, geçmişimi bilenler, çok iyi hatırlar. Benim ve ailemin ve arkadaşlarımın veremeyecek hesabı yoktur. İnanıyorum ki kısa zamanda yine sizlerin Bozbey’i olarak Bursa'mıza, Bursa'lara yakışan hizmetleri hep beraber vereceğiz. Sizleri çok seviyorum.