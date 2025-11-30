Osmangazi Belediyesi Bursa’nın dünyaca ünlü lezzetlerini farklı şehirlerden Bursa’ya gelen öğrencilere düzenlediği gastronomi turlarıyla tanıtarak şehrin tanıtımına katkı sağlıyor.

Şehir dışından gelen öğrencilerin Bursa’ya daha kolay uyum sağlaması amacıyla ‘Yeni Şehrin, Yeni Hikayen’ projesini hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına destek olmanın yanı sıra onların sosyal yaşamına da katkı sunacak anlamlı bir çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Bursa Uludağ Üniversitesi’ne farklı şehirlerden öğrenim görmek için gelen öğrencilere Bursa’nın yerel lezzetlerini tanıtmak için gastronomi turu düzenledi. Daha önce Bursa’nın tadı damaklarda iz bırakan lezzetlerini tatma fırsatı bulamayan öğrencilere ilk önce Tarihi Abdal Meydanı’nda tahinli pide ve cevizli lokum ikramında bulunuldu. Ardından öğrenciler Bursa’nın tarihi lezzeti cantık’ın tadına bakmak için Kayhan Çarşısına götürüldü. Burada cantık ve süt helvasının tadan öğrenciler turu Kozahan’da Türk kahvesi içerek sonlandırdı.

Tarihi lezzet turunun ilkini gerçekleştirdiklerini ifade eden Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Neslihan Aytekin, "Bu güzel etkinliği Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın destekleriyle düzenlemekteyiz. Rotamız Abdal Meydanı’nda başladı. Burada Bursa’ya özgü lezzetler olan tahinli pide ve cevizli lokum yedik. Buradan öğrencilerle birlikte Kayhan Çarşısı’na giderek burada Bursa’nın asırlık lezzeti cantık’ın tadına baktık. Ardından damaklarda iz bırakan bir Bursa lezzeti olan süt helvası yedik. Turumuzu tarihi Kozahan’da Türk kahvesi içerek sonlandırdık. Güzel bir etkinlik oldu. Katılım sağlayan öğrenciler Bursa’nın lezzetlerini çok beğendi ve hayran kaldı" dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’yle birlikte düzenlediği gastronomi turuna katılan öğrenciler, "Çok güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Bizler farklı şehirlerden Bursa’ya üniversite okumak için gelen öğrencileriz. Düzenlenen gastronomi turuyla Bursa’ya özgü lezzetlerin tadına yerinde baktık. Tahinli pide ve cevizli lokumu Abdal Meydanı’nda yedik. Kayhan Çarşı’da cantık ve süt helvasının tadına baktık, ardından da Kozahan’da Türk kahvesi içtik harika bir organizasyon oldu. Bursa’nın yöresel lezzetlerini tadına bakarak hayran kaldık" şeklinde konuştu.