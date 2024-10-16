Son günlerde gündemi meşgul eden konulardan biri, AK Parti'nin savunma sanayii projeleri için sunduğu torba yasa teklifi oldu. Teklif, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart için yıllık 750 TL kesinti yapılmasını öngörüyordu. Ancak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından bu düzenlemenin ertelendiği açıklandı.

Destici, daha önce "750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur" şeklindeki ifadeleriyle dikkat çekmişti. Bu açıklamalarına ek olarak, kredi kartı limitlerini düşürenleri eleştirerek, "Yılda 750 lira vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin" dedi.

Çarpıtılan İfadeler ve Yargı Süreci

Destici, açıklamalarının yanlış yorumlandığını belirterek, bu durumu yargıya taşıyacağını duyurdu. "Ermeni, DEM’li veya Yunanlı dediğim gibi ifadeler yok. Bu, başkalarının kendi tercihleridir" diyen Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve dış politikası konusunda gerçekleri dile getirdiğini savundu.

Son olarak, savunma sanayiinin desteklenmesi gerektiğini yineleyen Destici, kimseye hakaret etmediğini ve sadece mevcut durumları ifade ettiğini vurguladı. BBP olarak, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mirasına sahip çıktıklarını belirtti.