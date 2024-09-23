Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinin 2024-2025 Akademik Kurul Toplantısı'na katıldı.EDİRNE (İGFA) - Okulun idari ve eğitim binası amfisinde yapılan toplantıya Rektör Hatipler’in yanı sıra Dekan Prof. Dr. Nurper Özbar, Dekan Yardımcıları Doç. Dr Cüneyt Taşkın, Doç. Dr. Müberra Çelebi ve okulun akademik kadrosu katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dekan Özbar, “Bugün, birlikte eğitim-öğretim süreçlerimizi geliştirmek, akademik faaliyetlerimizi gözden geçirmek, araştırmalarımızı desteklemek ve öğrencilerimize daha iyi bir gelecek sunabilmek için toplandık. 2024-2025 Eğitim Öğretim yılımız hepimize hayırlı uğurlu olsun.” derken ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, ekip olmanın önemine değinerek, yeni dönemde çalışanın hakkının gözetildiği bir süreç yaşanacağını ve bunu hep birlikte yapacaklarını söyledi. Fakültenin akademik kadrosunun dünyanın gelişen bilimsel yenilikleri ışığında kendilerini daha da geliştirmelerini de isteyen Rektör Hatipler, her zaman çalışanın ve üretenin yanında olacağını da kaydetti.

Konuşmalardan sonra Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında judo branşında antrenör olarak göstermiş olduğu başarıdan dolayı Öğr. Gör. İlknur Kobaş Tepe’ye ve ayrıca dekan yardımcılığı görevini tamamlaması nedeniyle Doç. Dr. Şengül Demiral’a birer plaket verildi.