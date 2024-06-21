Mustafa Sandal yaz boyunca Bursa, Antalya, İstanbul ve İzmir’de sevenleri ile buluşacak.

Events Across Turkey’in 10 sezondur süren İstanbul Night Flight projesi, dünyaca ünlü müzisyenleri ağırlamaya devam ediyor. Serinin bu seneki konukları arasında Türkiye’nin en önemli pop yıldızları arasında yer alan Mustafa Sandal da bulunuyor. Mustafa Sandal; Tuluğ Tırpan ve Özgür Sevinç yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde büyük gösteri ile dinleyiciler karşısına çıkacak. Yaz boyunca Bursa, Antalya, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek konserlerin biletleri Biletinal’da satışa çıktı.

Mustafa Sandal; 27 Temmuz’da Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu, 2 Ağustos ve 3 Eylül’de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 21 ve 26 Ağustos’ta İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde, 5 ve 7 Eylül’de ise İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Sahnesi’nde sahne alacak.