İnegöl’de Nuri Doğrul Caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir bankanın girişinde yer alan bankamatiğin olduğu bölgeye konulan bariyer tepkilere neden oldu. Özellikle yoğun olarak yayalar tarafından kullanılan kaldırıma konulan bariyer nedeniyle kaldırımın kullanım alanı yarı yarıya azaldığı görüldü. Kullanım amacı anlaşılamayan bariyeri gören vatandaşlar meraklı gözlerle inceliyor.

İnegöl’ün en ilginç bankamatiği haline dönüşen bu yer, bazı vatandaşlar tarafından da eleştirilerin odağı oldu. Söz konusu bariyeri fotoğraflayan bazı vatandaşlar ise, İnegöl Belediyesine konu hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN