İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen anma programları kapsamında, saat 12'de Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarının daire amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.

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Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dualar edildi.

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Duaların ardından protokol üyeleri şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İnegöl'de gün boyunca çeşitli anma etkinliklerinin devam etti.

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Kaynak: YAVUZ YILMAZ