Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ankara’da önemli temaslarda bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'a kazandırılacak yeni yatırım ve hizmetlerle ilgili olarak başkan yardımcılarıyla birlikte başkent çıkarması yapan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Yalçın, Talas’a yapılacak yeni yatırımlarla ilgili Bakan Kurum’a bilgiler aktardı.

Daha sonra AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ile birlikte Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’yu ziyaret eden Başkan Yalçın, Han Camii ve Yaman Dede Camii’nin restorasyonu ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Yalçın’ın Ankara programında ayrıca Keçiören’de bulunan dağ kızağı parkuru da yer aldı. Talas Millet Bahçesi’ne yapılması planlanan proje ile ilgili olarak yetkililerden bilgiler alan Başkan Yalçın, ekibiyle birlikte sistemi test etti.