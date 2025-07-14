Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, “Çevre Bakanlığı’na giderek gerekli görüşmeleri yaptık. Belçika’dan sonra dünyada ikinci en kaliteli sıcak suyun burada olduğunu öğrendik. Bu da ilçemiz için büyük bir turizm potansiyeli demek. Geçtiğimiz günlerde bu projenin startını verdik. Önümüzdeki 1,5 yıl içinde güzel bir termal tesis kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve beraberindeki ilçe belediye başkanları, kentin sorunlarını değerlendirdikleri bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile CHP Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal da katıldı.

Toplantıda dikkat çeken konuşmalardan birini Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem yaptı.

Erdem yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Fabrikalarda çalışmak istemediler çünkü daha konforlu işler bulmuşlardı. Bu nedenle yapılan uygulama, onlar için rahatlatıcı bir adım oldu. Bu tasarrufu daha önce de dile getirmiştim. Örneğin, yüzde 2 komisyonla çalışan akaryakıt istasyonlarımız vardı. Petrol Ofisi ile olan sözleşmelerin süresi doldu ve yeni bir ihale açtık. Yeni ihaleyle birlikte bu komisyon oranı yüzde 13,5’e yükseldi. Bu da belediyemize ciddi bir gelir sağladı.”

“Bunun yanında personel giderlerinden de tasarruf ettik. Ancak bazı kararlar 2,5 yıl sonra bile geri döndürüldü. Hatta bazıları iki ayda, hatta 15 gün içinde iptal edildi. Bu durum bizi maddi açıdan zor duruma soktu çünkü tazminat ödemek zorunda kaldık. Daha önce yapılmış bazı kamulaştırmalar vardı; alınmamış ve ödenmemiş paralar. Şimdi bunları da sırayla, seri şekilde ödemeye başladık.”

“Sigorta borçlarımız, yüzde 60 faizle uçuk rakamlara ulaştı. Yaklaşık 103 milyon lira tutarında bir faizle karşılaştık bu dönemde. Bu borçların da tamamını ödedik. Yaklaşık 500 milyon liralık borcun sadece 70 milyon lirası kaldı. Büyük ölçüde rahatladık. Personelimizin maaşlarını da günü gününe ödüyoruz.”

“Bu süreçte yatırım yapmaya da çalışıyoruz. Önceden sizlerin de bildiği gibi orta ölçekli sanayi bölgemiz vardı. Biz bu bölgenin satışına karşı çıktık çünkü 18. madde uygulaması yapılmamıştı, kadastro tamamlanmamıştı. Bu eksiklikleri giderdik, her parsel müstakil depo haline geldi. Şimdi bu alan, belediyemiz için geleceğe yönelik büyük bir kaynak olacak. Yaklaşık 3 milyar lira civarında bir gelir bekliyoruz.”

“Bununla da sınırlı kalmadık. Benim bir hayalim vardı: Mustafa Kemal Paşa’nın termal kaynaklarını değerlendirmek. Ne yazık ki, bize ait olmasına rağmen 30 yıldır bu kaynaklar kullanılmadı. Boş yere akıp gidiyordu. Çevre Bakanlığı’na giderek gerekli görüşmeleri yaptık. Belçika’dan sonra dünyada ikinci en kaliteli sıcak suyun burada olduğunu öğrendik. Bu da ilçemiz için büyük bir turizm potansiyeli demek.”

“Geçtiğimiz günlerde bu projenin startını verdik. Bölgede metruk halde bulunan, yarım bırakılmış yapıları yıkıyoruz. Gerekli izinleri de aldık. Önümüzdeki 1,5 yıl içinde güzel bir termal tesis kazandırmayı planlıyoruz.”

“Ayrıca bir AVM projemiz var, onun da başlangıcını yaptık. Altyapı çalışmaları da hızlandı. Ne yazık ki içme suyunu hâlâ asbestli borularla taşıyoruz. Bitti gibi gösterilen altyapı çalışmaları aslında tamamlanmadı. Altyapı bitmeden üstyapı bitmiş sayılmaz. Bu nedenle, Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışmalar bizim için elzemdi ve onun desteğiyle en kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyorum.”

“Fatih Mahallesi’nde halkın ısrarla talep ettiği ama bugüne kadar yapılmamış parkları da hayata geçirdik. Tasarruf tedbirlerine rağmen bu işleri yaptık. Mahmut Çolakoğlu Parkı’nı ve Aziz Sancar Parkı’nı hizmete açtık. Şimdi bu parklar dolup taşıyor, halkımız memnun.”

“Değerli arkadaşlarım, burada bulunma sebebimiz sadece yan yana oturmak değil, omuz omuza güçlü adımlarla hedefe yürüdüğümüzü göstermek içindir. Sanıyorum Bursa’daki en eski ve en deneyimli siyasetçilerden biriyim. Doğru Yol Partisi’nde bakanlık yaptım. Merhum Süleyman Demirel’in telkinleriyle, Hüsamettin Cindoruk’la birlikte Demokrat Türkiye Partisi’ni kurduk. Orada da önemli çalışmalar yaptım.”

“Siyaseti hiçbir zaman çok sevmedim ama işler beni bırakmadı. Uzun aralar verdim ama yine döndüm. Sonrasında Meral Akşener, ‘Sen oturuyor musun? Hadi gel, birlikte yürüyelim, ülkemiz kötü yönetiliyor’ dedi. Böylece yeniden siyasete başladım, aday oldum. Seçim günü elektrikler kesildi, ama hepinizin bildiği gibi sabah 200 oy farkla aslında kazanmıştık.”

“Bu seçimden sonra artık siyaseti bırakırım derken bu kez Özgür Özel aradı, ‘Başkan adayı olmalısın’ dedi. Büyükşehir Belediye Başkanım ve İl Başkanım ile birlikte bu teklife hayır diyemedim. Yine yollara koyulduk, çalıştık. Ve Mustafa Kemal Paşa tarihinde bir devrim yaptık: 150 oy farkla seçimi kazandım. Bu, Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. 47 yıl önce de bir seçim kazanılmıştı ama o zaman Adalet Partisi seçime girmemişti, CHP tek başına yarışmıştı.”

“İtiraf edeyim, bu sürece başlarken pek güvenemedim. ‘Acaba halkın fikrini değiştirebilir miyiz?’ diye çok düşündüm. Ama başardık. Bu kadar yıllık siyasi hayatımda, birçok partide görev almama rağmen, en huzurlu, en güzel siyasi ortamı Cumhuriyet Halk Partisi’nde buldum. Bu gönülden bir ifadedir.”

Muhabir: ŞERİFE ÖZ