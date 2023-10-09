Mustafakemalpaşa Belediyesi, TKDK desteği ile 15 süt toplama merkezi kuruyor.

Mustafakemalpaşa hibe projelerle gelişmeye devam ediyor. TKDK’nın yüzde 60 hibe araç ve ekipman desteği ile hazırlanan proje dosyaları sayesinde Mustafakemalpaşa’ya 15 süt toplama merkezi kazandırıldı. İşyeri açma ruhsatlarını ve dosyalarını Başkan Kanar’dan teslim alan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Başkanları, desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise, "Süt toplama merkezlerinin artması, ilçedeki süt üreticilerine daha verimli bir şekilde sütlerini toplama ve işleme imkânı sunacak. Yerel çiftçilere daha iyi fiyatlarla sütlerini satma ve gelirlerini artırma fırsatı sağlanacak. Son 15 yılda 2 süt toplama merkezi ile tamamlanan projeler, 2023 yılında 15 proje sunularak, Mustafakemalpaşa’nın tarım kapasitesi arttırıldı" dedi.