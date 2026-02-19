

‘Kentin her köşesine eşit hizmet' anlayışıyla Bursa'nın tamamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi sağlıklı bir altyapıya kavuşturacak yatırımlarına BUSKİ'nin projeleriyle devam ediyor.

Bu kapsamda BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey ve Orta mahallelerinin sınırlarında yer alan Fabrika Caddesi boyunca bin 940 metre uzunluğundaki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi, yürütülen çalışmalarla bölgedeki altyapı sorunlarının kalıcı olarak çözülmesini hedefliyor.

"1970'li yıllardan kalma borular değiştiriliyor"

Yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Züferbey Mahalle Muhtarı Emin Atalay, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımıyla gelecek nesiller rahat edecek. 1970'li yıllardan kalma borular değiştiriliyor. Sık sık sorunlar yaşanıyor, patlamalar oluyordu. Çalışmaya sıkıntıların sona ereceğine inanıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: BÜLTEN