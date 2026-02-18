Edinilen ilk bilgilere göre olay, Büyük Bölcek Mahallesi, Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan Erdoğan Apartmanı’nın ikinci katında meydana geldi. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede silahla vurulmuş halde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralı şahıs da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA