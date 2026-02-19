İlahi grubu, söyledikleri ilahilerle vatandaşları sahura kaldırırken, mahalle sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

Davul ve defler eşliğinde Sinanbey Mahallesi sokaklarını gezen ilahi ekibi, özellikle sosyal medyada da gündem olan “Kabe’de Hacılar” ilahisini seslendirerek vatandaşların beğenisini topladı. Sahur vaktinde okunan ilahiler, Ramazan’ın manevi ruhunu mahalleye taşıdı.



İnegöl Roman Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Ahmet Lekesizyiğit, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, “Tüm Müslüman âleminin Ramazan-ı Şerifi hayırlı olsun. Ramazan mağfiret ayıdır, bereket ayıdır, Allah’ın rahmetinin indiği aydır. Ramazan’ın ilk gecesinde hem ilahiler hem de beyitlerimiz olacaktır. Tüm İnegöllülere armağan olsun.” dedi.



İlahi grubunun üyelerinden Özgür Yıldırım ise etkinliğin Ramazan boyunca devam edeceğini belirterek,

“Ramazan’da ilahiler söylüyoruz. Programımız Ramazan ayı boyunca sürecek.” ifadelerini kullandı.

Ramazan geleneğini farklı bir şekilde yaşatan ilahi grubu, hem mahalle sakinlerinden hem de sosyal medya kullanıcılarından olumlu yorumlar almaya devam ediyor.