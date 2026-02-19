Sabah itibarıyla gram altın alışta 7.281,33 TL, satışta ise 7.405,91 TL seviyesinden işlem görüyor.
22 ayar altın alışta 6.658,04 TL, satışta 6.981,38 TL’den fiyatlanırken; 14 ayar altın 4.008,48 TL alış ve 5.290,42 TL satış fiyatıyla listelendi.
Çeyrek altın 11.930,00 TL’den alınırken 12.092,00 TL’den satılıyor. Çeyrek eski altın ise alışta 11.893,00 TL, satışta 12.055,00 TL seviyesinde.
Yarım altın 23.859,00 TL alış ve 24.168,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken, tam altın 47.572,00 TL’den alınıp 48.108,00 TL’den satılıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ