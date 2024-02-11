Kocaeli’nin Derince ilçesinde apartmanın 3. katındaki dairenin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Yeniknet Mahallesi Serpil Sokak’ta bulunan Bahar Sitesi’ndeki 5 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Dairenin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Daire sakinleri yangına müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Dairenin mutfak kısmında maddi hasar oluştu.
Kaynak: iha