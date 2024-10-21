İlgi kaybı, motivasyon eksikliği ve kronik düşük ruh hali gibi belirtilerle ortaya çıkan mutsuzluk sendromu, hafif bir depresyon alt türü olarak kabul ediliyor. Peki mutsuzluk sendromunun etkileri ve sebepleri nelerdir? Nasıl başa çıkılır?Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN BURSA (İGFA) - Psikologlar, iki yıl boyunca devam edebilen düşük ruh halinde kişinin enerjisinin düşebildiğini, ilgi alanlarına olan ilgisini kaybedebileceğini ve uyku sorunları yaşayabileceğini belirtiyor.

Mutsuzluk sendromunun, kişinin yaşam kalitesini etkileyip ciddi bir tedavi gerektirebileceğini de ifade eden uzmanlar, bu sendromun daha ciddi bir depresyonun ön belirtisi olabileceği konusunda uyarıyor.

İŞTE MUTSUZLUK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ…

Psikologlar, bu sendromu yaşayan kişinin sürekli düşük ruhsal durum, ilgi ve zevk kaybı, enerji kaybı, dikkat ve konsantrasyon sorunları, iştah değişiklikleri ve sosyal izolasyon yaşabildiğine dikkat çekiyor.

MUTSUZLUK SENDROMU NEDEN OLUR?

Psikologlar mutsuzluk sendromunun nedenleri tam olarak bilinmese de bu duruma yol açabilen çeşitli faktörler bulunduğunu vurgulayarak, olası nedenleri şu şekilde sıralıyor:

-Genetik faktörler

-Kimyasal denge

-Kişisel geçmiş

-Sağlık sorunları

-Stres

-İlaçlar

-Sosyal izolasyon

-Kişisel Faktörler

MUTSUZLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİ VAR MI?

Mutsuzluk sendromu yaşayan kişilerin belirti şiddeti ve kişinin özel durumuna bağlı olarak farklılık gösterebildiğinin altını çizen uzmanlar, bu sendromu yaşayan kişilerin tedavisinde psikoterapi(konuşma terapisi), ilaç tedavisi, destek grupları, yaşam tarzı değişiklikleri, meditasyon ve rahatlama teknikleri ile sosyal destek gibi yöntemler izlenebileceğini ifade ediyor.