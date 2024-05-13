Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da nisan ayının en çok dinlenenleri açıklandı.
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da nisan ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Muud kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yer alan Zeynep Bastık, parçası “Lan” ile bu ay da en çok dinlenen yerli single listesinin lideri oldu. Ayın en çok dinlenen yerli sanatçısı ise Semicenk oldu. Nisan ayında en çok dinlenen albüm ise pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç’ın şarkılarının yer aldığı “Serdar Ortaç Şarkıları Vol. 1” isimli albümü oldu.
Ayın en iyi çıkış yapanları
Muud’da nisan ayının en iyi çıkış yapanları listesinde Sefo, “İmparator” adlı şarkısıyla zirvenin sahibi oldu. Sefo’nun ardından Allame’nin “Ölüm” isimli albümü ile geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden sevilen rapçi Beta Berk Bayındır’ın birçok ünlü isimle düet olarak yayınlanan “Anka” isimli albümü ayın en iyi çıkış yapanları listesinde yer alıyor. Normani ise en iyi çıkış yapan yabancı sanatçılar arasında yerini aldı.
Taylor Swift yabancı listelerin birincisi
Platformda nisan ayının en çok dinlenen yabancı albüm ve sanatçı listelerinde zirvenin sahibi Taylor Swift oldu. 14 Grammy ödüllü sanatçının “The Tortured Poets Department: The Anthology” albümü en çok dinlenen yabancı albüm listesine birinci sıradan girdi.
En çok dinlenen yerli single’lar
Zeynep Bastık – Lan
Ebru Yaşar & Siyam – Yoksun
Semicenk - Eyvah Neye Yarar
KÖFN & Simge - Yakışıklı
Doğu Swag & Aleyna Tilki - Bir Gün Ol Yerimde
Burak Bulut & Ebru Yaşar - Kehribar
Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe - Aşktan Giderken
Kurtuluş Kuş & Tuğçe Kandemir - Aç Gözünü
Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma
Melis Fis - Kara Kedi
En çok dinlenen yerli albümler
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
Semicenk - Karışık Kaset
Derya Uluğ - Nefes
Mustafa Ceceli - İyi ki Sen Varsın
Mabel Matiz - Fatih
Emre Fel - VEDA TÜRKÜSÜ
Simge - Ben Bazen
Kibariye - İşte Ses İşte Yorum
Alişan - Ve Kimselere Güvenmiyorum
Müslüm Gürses – Küskünüm
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Zeynep Bastık
İrem Derici
Ebru Yaşar
Mert Demir
KÖFN
Simge
Aleyna Tilki
İkilem
Hande Yener
En çok dinlenen yabancı albümler
Taylor Swift - THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY
Beyoncé - COWBOY CARTER
Harry Styles - Harry’s House
Doja Cat – Scarlet
Ariana Grande - eternal sunshine
The Weeknd - The Highlights
Eminem - Curtain Call: The Hits [Deluxe Edition]
Future & Metro Boomin - WE DON’T YOU
Justin Timberlake - Everything I Thought It Was
Rema - Rave & Roses Ultra
En çok dinlenen yabancı single’lar
Isabel LaRosa – favorite
The Weeknd & Madonna - Popular (feat. Playboi Carti)
Tom Odell - Another Love
Miley Cyrus - Flowers
Pharrell Williams & Miley Cyrus - Doctor (Work It Out)
Billie Eilish - What Was I Made For?
Harry Styles - As It Was
Rema & Selena Gomez - Calm Down
Jain – Makeba
Doja Cat - Paint The Town Red
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Taylor Swift
The Weeknd
Beyoncé
Shakira
Doja Cat
Lana Del Rey
Isabel LaRosa
Billie Eilish
Metallica
Harry Styles
Ayın en iyi çıkış yapanları
Sefo - IMPARATOR pt.1
Allame – Ölüm
Beta Berk Bayındır – ANKA
Normani - 1:59 (feat. Gunna)