Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da nisan ayının en çok dinlenenleri açıklandı.

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da nisan ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Muud kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yer alan Zeynep Bastık, parçası “Lan” ile bu ay da en çok dinlenen yerli single listesinin lideri oldu. Ayın en çok dinlenen yerli sanatçısı ise Semicenk oldu. Nisan ayında en çok dinlenen albüm ise pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç’ın şarkılarının yer aldığı “Serdar Ortaç Şarkıları Vol. 1” isimli albümü oldu.

Ayın en iyi çıkış yapanları

Muud’da nisan ayının en iyi çıkış yapanları listesinde Sefo, “İmparator” adlı şarkısıyla zirvenin sahibi oldu. Sefo’nun ardından Allame’nin “Ölüm” isimli albümü ile geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden sevilen rapçi Beta Berk Bayındır’ın birçok ünlü isimle düet olarak yayınlanan “Anka” isimli albümü ayın en iyi çıkış yapanları listesinde yer alıyor. Normani ise en iyi çıkış yapan yabancı sanatçılar arasında yerini aldı.

Taylor Swift yabancı listelerin birincisi

Platformda nisan ayının en çok dinlenen yabancı albüm ve sanatçı listelerinde zirvenin sahibi Taylor Swift oldu. 14 Grammy ödüllü sanatçının “The Tortured Poets Department: The Anthology” albümü en çok dinlenen yabancı albüm listesine birinci sıradan girdi.

En çok dinlenen yerli single’lar

Zeynep Bastık – Lan

Ebru Yaşar & Siyam – Yoksun

Semicenk - Eyvah Neye Yarar

KÖFN & Simge - Yakışıklı

Doğu Swag & Aleyna Tilki - Bir Gün Ol Yerimde

Burak Bulut & Ebru Yaşar - Kehribar

Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe - Aşktan Giderken

Kurtuluş Kuş & Tuğçe Kandemir - Aç Gözünü

Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma

Melis Fis - Kara Kedi

En çok dinlenen yerli albümler

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

Semicenk - Karışık Kaset

Derya Uluğ - Nefes

Mustafa Ceceli - İyi ki Sen Varsın

Mabel Matiz - Fatih

Emre Fel - VEDA TÜRKÜSÜ

Simge - Ben Bazen

Kibariye - İşte Ses İşte Yorum

Alişan - Ve Kimselere Güvenmiyorum

Müslüm Gürses – Küskünüm

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

Zeynep Bastık

İrem Derici

Ebru Yaşar

Mert Demir

KÖFN

Simge

Aleyna Tilki

İkilem

Hande Yener

En çok dinlenen yabancı albümler

Taylor Swift - THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY

Beyoncé - COWBOY CARTER

Harry Styles - Harry’s House

Doja Cat – Scarlet

Ariana Grande - eternal sunshine

The Weeknd - The Highlights

Eminem - Curtain Call: The Hits [Deluxe Edition]

Future & Metro Boomin - WE DON’T YOU

Justin Timberlake - Everything I Thought It Was

Rema - Rave & Roses Ultra

En çok dinlenen yabancı single’lar

Isabel LaRosa – favorite

The Weeknd & Madonna - Popular (feat. Playboi Carti)

Tom Odell - Another Love

Miley Cyrus - Flowers

Pharrell Williams & Miley Cyrus - Doctor (Work It Out)

Billie Eilish - What Was I Made For?

Harry Styles - As It Was

Rema & Selena Gomez - Calm Down

Jain – Makeba

Doja Cat - Paint The Town Red

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Taylor Swift

The Weeknd

Beyoncé

Shakira

Doja Cat

Lana Del Rey

Isabel LaRosa

Billie Eilish

Metallica

Harry Styles

Ayın en iyi çıkış yapanları

Sefo - IMPARATOR pt.1

Allame – Ölüm

Beta Berk Bayındır – ANKA

Normani - 1:59 (feat. Gunna)