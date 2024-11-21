Keşan Kent Müzesi içerisinde bulunan Müze Kafe, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Müze Kafe'nin açılışına Cumhuriyet Halk Partisi CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Meriç ve Bilgin Atlı, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan için anlamlı bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Başkan Özcan, “Müze Kafe’nin açılışı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bildiğiniz üzere, bu güzel mekanın yapımı Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından gerçekleştirildi. Akabinde mevcut alan Keşan Belediyesi’ne devredilmiş, ancak mülkiyeti yine Bakanlığımızın uhdesinde kalmıştır. Bu bağlamda, mülkiyetine ait kira bedelinin aylık 25 bin TL olduğunu da sizlerle paylaşmak isterim. '' dedi.

İŞLETEMSİ BELEDİYE TARAFINDAN YAPILACAK

Konuşmasına Müze Kafe’nin işletmesi belediyemiz tarafından yapılacağını belirterek devam eden Özcan ''Buradaki temel amacımız, halkımıza kaliteli ve uygun fiyatlı bir hizmet sunmaktır. Çayından poğaçasına kadar her ürünümüzü daha ucuz tutarak vatandaşlarımızın rahatça vakit geçirebileceği, ekonomik bir sosyal alan oluşturmayı hedefliyoruz. Açılışını bugün gerçekleştirdiğimiz bu mekan, aynı zamanda Keşan’ın kurtuluşunun yıl dönümüne yetiştirilmiştir. Bu anlamlı günde, hem tarihimize olan saygımızı hem de geleceğe olan sorumluluğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Müze Kafe’nin Keşan’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta tüm çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güzel bir Keşan için çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek konuşmasını tamamladı. Ardından Müze Kafe’nin açılışı gerçekleşti.