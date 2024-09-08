Afyonkarahisar’da düzenlenen MXGP Dünya Motokros Şampiyonası’nın son günü büyük heyecana sahne olurken, MXGP Türkiye yarışını İspanyol pilot Jorge Prado kazandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan MXGP Türkiye izleyicilerin coşkusu, çekişmeli yarışlarıyla büyük heyecana sahne oldu. Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde bu yıl 7.’si düzenlenen MXGP Dünya Motokros Şampiyonası sona erdi. Hollandalı Lotte Van Drunen’in Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonasını (WMX) Türkiye’de kazandı. Yamaha ve Hollanda ekibi büyük coşkuyla şampiyonluğu Afyonkarahisar’da kutladı.

Şampiyonanın ödül törenine Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda motor tutkunu katıldı.

MXGP Türkiye’yi Prado kazandı

MXGP Türkiye yarışını İspanyol pilot Jorge Prado kazanırken, Tim Gajser ikinci, Jeremy Seewer üçüncü olarak tamamladı. Şampiyona sıralamasında ise, Tim Gajser liderliği bırakmadı. Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) yarışında Team HRC’den Honda yarışçısı Sloven Tim Gajser puanını 910’a çıkararak liderliğini sürdürdü. Red Bull GASGAS Factory Racing’den GASGAS pilotu İspanyol Jorge Prado 896 puana yükselirken, Red Bull KTM Factory Racing takımından KTM pilotu Hollandalı Jeffrey Herlings 857 puanla takip ediyor.

İlk yarışı Kawasaki Racing Team MXGP’den Kawasaki pilotu İsviçreli Jeremy Seewer önde tamamladı. Monster Energy Yamaha Factory MXGP takımından Yamaha pilotu Fransız Maxime Renaux ikinci ve Red Bull GASGAS Factory Racing’den GASGAS pilotu İspanyol Jorge Prado üçüncü oldu.

İkinci yarışı ise, Red Bull GASGAS Factory Racing’den GASGAS pilotu İspanyol Jorge Prado lider tamamladı. Team HRC’den Honda yarışçısı Sloven Tim Gajser ve Red Bull KTM Factory Racing takımından KTM pilotu Hollandalı Jeffrey Herlings takip etti.

Öte yandan bu sınıfta Türkiye adına yer alan Ata Kuzu 23. ve Batuhan Demiryol’da 24. sırada yer aldı.

MX2 Türkiye’de Coenen rüzgarı

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2 TÜRKİYE) yarışını Lucas Coenen kazandı. Yarışın dünya sıralamasında Kay De Wolf liderliği sürdürürken, Lucas Coenen ve Simon Laengenfelder onu takip ediyor.

İlk yarışı Nestaan Husqvarna Factory Racing takımından Husqvarna pilotu Belçikalı Lucas Coenen birinci sırada tamamladı. Coenen’i Red Bull GASGAS Factory Racing takımından GASGAS pilotu Simon Laengenfelder ve Red Bull KTM Factory Racing takımından KTM pilotu Belçikalı Liam Everts takip etti.

Kıyasıya mücadelenin olduğu ikinci yarışı ise, yine Nestaan Husqvarna Factory Racing takımından Husqvarna pilotu Belçikalı Lucas Coenen kazandı. Aynı takımdan Hollandalı Kay De Wolf ikinciliği, Monster Energy Triumph Racing’den Triumph pilotu Danimarkalı Mikkel Haarup aldı.

MX2 sınıfında mücadele eden Yiğit Ali Selek 20. olarak genel klasmanda üç puanın sahibi oldu.

Dünya Kadınlar Şampiyonu Hollandalı Van Drunen oldu

2024 yılı Dünya Kadınlar Motokros şampiyonu De Baets Yamaha MX-Team takımından Yamaha pilotu Hollandalı Lotte Van Drunen oldu. 7 etap halinde yapılan WMX yarışında dünya ikinciliğini RFME Spain National Team takımında GASGAS’tan İspanyol Daniela Guillen, üçüncülüğü MXFontaracing takımından GASGAS ile yarışan İtalyan Kiara Fontanesi aldı. Markalar sıralamasında ise Yamaha şampiyonluğunu ilan ederken, GASGAS ve KTM’de takip etti.

WMX Türkiye’de RFME Spain National Team takımında GASGAS’tan İspanyol Daniela Guillen birinci sırada bitirdi. F&H Racing Team takımından Kawasaki ile yarışan Yeni Zelandalı Courtney Duncan ikinci, MXFontaracing takımından GASGAS ile yarışan İtalyan Kiara Fontanesi üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye adına yarışan Irmak Yıldırım 25., Selen Tınaz’da 27. sırada mücadeleden ayrıldı.

EMX250 Türkiye’nin kazananı Fransız Valin

Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) Türkiye etabını BUD Racing-Kawasaki takımında Kawasaki pilotu Fransız Mathis Valin kazandı. EMX250 TÜRKİYE’de ikinciliği Beddini GASGAS Factory Juniors takımıdan GASGAS pilotu İtalyan Valerio Lata alırken, üçüncülüğü Gabriel SS24 KTM takımından KTM pilotu Hollandalı Cas Valk aldı. EMX250’de şampiyonluk son yarış olan İspanya etabına kaldı.

Markalarda ise EMX250 dünya sıralamasında GASGAS ilk sırada sürdürürken, Kawasaki ikinci, KTM üçüncü sırada bulunuyor. Yamaha, Husqvarna, Honda ve Fantic takip ediyor.

İlk etabı dün yapılan yarışın ikinci etabı bugün koşuldu. EMX250 TÜRKİYE’nin ikinci etabını BUD RACING-Kawasaki takımında Kawasaki pilotu Fransız Mathis Valin son andaki atağıyla önde bitirdi. VRT Yamaha Racing takımından Yamaha pilotu Hollandalı Ivano Van Erp ikinci sırada, Gabriel SS24 KTM takımından KTM pilotu Hollandalı Cas Valk üçüncü olarak bitirdi.

Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’den genç sporcular Efe Kemal Hıd (16), Mehmet Emin Musaoğlu (18), Akil Ulusan (19), Mehmet Yiğit Kara (20), Aras Yıldırım (21), Ahmed Buğra Geren (22), Salih Yiğit Teker (23), Eren Defineci (24) ve Baran Kocaman (25) yer aldı.