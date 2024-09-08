Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Saitabat Köyü’nde bulunan Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, hükümetin Ticaret Bakanlığı ve kalkınma ajansları aracılığıyla Türkiye genelinde üretim yapan dernek ve kooperatiflere destek verdiğini belirtti.

Yağmurlu havaya rağmen etkinliğe katılan Varank, salça kazanının başına geçerek dernek üyeleriyle birlikte salça üretimi yaptı. Saitabat Köyü’ndeki konağı gezen Varank, kavanozlanan salçaları basın mensuplarına dağıttı. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk ve Saitabat Mahallesi Muhtarı Ersin Eraslan da Varank’a eşlik etti.

Kooperatifleşme ve dernekleşmenin ülkenin kalkınması açısından önemli yapı taşları olduğuna dikkat çeken Varank, şunları söyledi:

"Bugün Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği’nin tesislerini ziyaret ettik. Bursa, tarımda Türkiye’nin önemli ve marka şehirlerinden biri. Salçalık domateste de önemli bir üretim bölgesi. Burada kadınlarımızın salça yapma etkinliklerine eşlik ettik. Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği, Türkiye'de köy kadınlarının dayanışması amacıyla kurulmuş ilk örneklerden biri. Kuruluşundan itibaren Türkiye’ye örnek çalışmalar yapıyor ve ünleri ülke sınırlarını aşmış durumda. Yağmurlu havada bile başarılı bir şekilde salça üretiyorlar. Kooperatifleşme ve dernekleşme, yerelden kalkınma modelini desteklemek için büyük önem taşıyor. Hükümetimiz, Ticaret Bakanlığı ve kalkınma ajansları aracılığıyla üretim yapan dernek ve kooperatiflere destek vermeye devam ediyor. Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği’ne Bursa'nın tanıtımına katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Bursa'ya gelen vatandaşlarımızı da Saitabat’a bekliyoruz. Buradaki yeşil alanları ve yerel lezzetleri deneyimlemeleri için davet ediyorum.