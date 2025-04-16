Bölge halkı paniğe bürünürken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı niteliğinde bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Görür, "Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu. Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü" dedi.

Kahramanmaraş'ta 12 saat içerisinde 4,0 ve 3,7 büyüklüğümde 2 deprem meydana geldi.

Türkiye, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerle derin yara almıştı.

Bölgede oluşan yıkımın ardından bölgedeki toparlanma süreci devam ederken, 12 saat içerisinde gerçekleşen depremler sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı niteliğinde açıklamalar geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, bu sabah Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu.Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında.

Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü.