AFAD tarafından paylaşılan verilere göre saat 21.44’te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Adana’nın Feke ilçesine bağlı Akoluk bölgesi olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

Meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin Savrun ve Saimbeyli fayları arasında, Saimbeyli’ye daha yakın bir noktada meydana geldiğini ifade etti. Aynı bölgede bir gün önce de 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandığını hatırlatan Görür, hareketliliğin Doğu Anadolu Fayı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Görür paylaşımında, depremlerin Adana Havzası’na doğru ilerlediğini ifade ederek, bölgede biriken stres üzerinde 2023 depremlerinin etkisi bulunduğunu söyledi. Adana’nın depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Görür, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.