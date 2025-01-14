Yaklaşık 3 yıl önce kurulan görüntü kirliliği ve farklı gerekçeler öne sürülerek asılması yasaklanan üretim bölgesini gösteren tabela ve etiketler İnegöl’de gündem oldu.

3 yıl önce tavsiye niteliğinde alınan karar, diğer illerden gelen firmalar ve mobilya derneklerince uyulmayınca İMOS (İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği) harekete geçti.

İMOS Yönetimi 3 yıl aradan sonra Nar logolu İnegöl Mobilyası yazan tabela ve etiketlerin stantlara asılması noktasında çalışma başlattı.

İMOS Başkanı Uğurtan Turgut, İnegöl Mobilya markasının dünyada tanınırlığı olduğunu, gerek tasarım gerekse de kalite noktasında tercih edildiğini belirterek, “Türkiye’ye gelen yabancı müşterilerimiz gezdikleri hollerde İnegöl markası olan firmalara daha çok önem gösteriyor. Bizler Nar logolu İnegöl Mobilyası etiketlerimizle o’nların fuar gezilerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bunu bilme hakları var. 3 yıldır İnegöl Mobilyası ibaresi taşıyan etiketlerimizi asmıyorduk. Bu yıl Nar logolarımız geri dönüyor. Bereketi simgeleyen logomuzla, çok bereketli bir fuar geçirmeyi umuyoruz. Bu nedenle Nar logolu etiketlerimiz basıldı. İnegöl’de faaliyet gösteren ve her iki fuar alanında stand açan tüm firmalarımızın girişlerinde Nar logolu İnegöl Mobilyası etiketlerimiz olacak.” diye konuştu.

İNEGÖL’DEN 250 FİRMA KATILACAK

İMOS Başkanı Uğurtan Turgut 62 bin metrekare kapalı alana sahip olan Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi ile 58 bin metrekare kapalı alana sahip İstanbul Fuar Alanı merkezinde eş zamanlı düzenlenecek Mobilya fuarının dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olduğunu da söyleyerek, “İki fuar alanımızın toplam büyüklüğü 120 bin metrekare. Yüzlerce firma bu organizasyonda dünyaya ihracat tapmaya çalışacak. Fuara yine İnegöl mobilyası damga vuracak. İnegöllü mobilya firmalarımızın kaplayacağı alan 40 bin metrekare olacak. Yani her iki fuar alanın üçte biri İnegöl mobilyacılarından oluşacak. Toplamda 250 İnegöllü mobilyacımız stand açacak” diye konuştu.