Şehir Hatları, İstanbul’un en keyifli ulaşım aracı olan vapurlarda, yolculara deniz manzarası eşliğinde çalışma imkânı sunmak amacıyla yeni bir projeye imza attı. İsmail Hakkı Durusu vapurunda çalışma alanları yaratıldı. Yıl sonuna kadar toplam 20 vapurda daha bu uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Güvenli ve sürdürülebilir ulaşım vizyonuyla deniz ulaşımını geliştirmeye devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları, yolcularına daha konforlu ulaşım deneyimleri sunmak adına yeni bir proje geliştirdi. Vapur Çalışma Alanları projesi kapsamında, deniz manzarası eşliğinde çalışma imkânı sağlayacak konforlu alanlar tasarlandı. İlk olarak İsmail Hakkı Durusu vapurunda hayata geçirilen alan yolcuların kullanımına açıldı. Vapurun üst katında, Vapur Kafe’nin hemen yanında, cam bölmelerle konumlandırılan alan, özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Çalışma alanlarındaki prizler sayesinde yolcular, bilgisayar ve telefonlarını şarj edebilecek. Laptop, tablet, kitap ve defterlerini koyabilecekleri masalar ve deniz manzarasına karşı oturabilecekleri koltuklar sayesinde ise İstanbul’un güzelliklerini izlerken çalışabilecekler.

Ses İzolasyonlu Çalışma Alanları

Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, uygulamaya yönelik yaptığı açıklamada, "Aslında iskelelerimizde bulunan Vapur Kafelerimizde kütüphane ortamıyla çalışma alanı sağlıyorduk. Şimdi vapurlarımızın içinde de oluşturmaya başladık. COVID döneminde insanlar uzaktan çalışmaya alıştı. Şimdi ise işten çıkıp eve dönerken veya okula giderken böyle alanlara ihtiyaç duyabiliyorlar, çalışanlar bazen işlerini yetiştiremeyebiliyor. Bu alanlar sayesinde vapurda çalışıp eve iş götürmek zorunda kalmayacaklar” dedi. İlk etapta öğrencileri düşünerek projeyi başlattıklarını belirten Şeneler, "Projelerini yetiştirmek isteyen öğrencilerimizin bilgisayarlarını, telefonlarını şarj edebileceği ve ses izolasyonu sayesinde konsantre olabileceği ortamlar oluşturduk. İBB Wifi hizmetinden de yararlanabilirler. Çalışanlar da bu alanlarda toplantılarını rahatlıkla yapabilir. Biz öğrenci ve çalışanlar için yarattığımız bu ortamla aynı zamanda İstanbul'un eşsiz manzarasının tadını çıkarmalarını da istedik" ifadelerini kullandı. İsmail Hakkı Durusu vapurundaki pilot uygulamanın yolculardan olumlu geri dönüşler aldığını kaydeden Şeneler, yıl sonuna kadar 20 vapurda daha benzer alanların kurulmasının hedeflendiğini söyledi. Şeneler, "Kendi tersanemiz var, bu projeyi kendi imkanlarımızla hayata geçiriyoruz. Zaman içinde bu uygulamayı mümkün olan tüm vapurlarımıza yaymayı planlıyoruz" diye konuştu.