Tüm Türkiye geçtiğimiz aylarda Narin Güran cinayeti ile sarsılırken, cinayet bilmecesi ise tam anlamıyla çözülemedi.

Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran 2 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı.

19 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

O gün en son 15.11'de Tavşantepe İlkokulu'nun güvenlik kamerasına yansıyan Narin'in tam 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

ANNE, AĞABEY, AMCA VE KOMŞU TUTUKLANDI

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen cinayetle ilgili sayısız iddia ortaya atıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Yapılan daraltılmış baz çalışması ve HTS kayıtlarına bakıldığında Narin'in öldürüldüğü saatlerde anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim ile Nevzat Bahtiyar'ın yan yana olduğu anlaşıldı.

28 Aralık'ta yapılan duruşmada son kez hakim karşısına çıkan sanıklara ise ceza yağdı.

Buna göre anne, ağabey ve amca, Narin'i iştirak halinde öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Türkiye'nin konuştuğu davayla ilgili mahkeme gerekçeli kararını da açıkladı.

944 sayfadan oluşan gerekçeli kararda cinayetle ilgili çarpıcı detaylar yer aldı.

CİNAYET EV VE AHIR BÖLGESİNDE İŞLENDİ

Buna göre gerekçeli kararda Narin'in olay günü evine giden patikayı çıktığı ve evine girdiği ve cinayetin bu sırada işlendiği bilgisi yer aldı.

Narin cinayeti davasında gündemi en çok meşgul eden ifadelerin birisi de Yüksel Güran ile Salim Güran arasındaki yasak aşk iddiasıydı.

Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde Salim ile Yüksel arasında ilişki olduğunu anlattı. "Arif'in evine gittiğimde Narin yerde yatıyordu. Salim bana 'Narin Yüksel ile beni gördü, ben de öldürdüm. Cesedi yok et' dedi. Ben de cesedi Eğertutmaz Deresi'ne gömdüm" dediğini anlattı.

"İLİŞKİMİ GÖRDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Buna göre ikili arasındaki yasak aşkla ilgili şu ifadeler yer aldı:

Sanık Yüksel aşamalardaki beyanlarında üzerine atılı suçlamaları reddettiği, olay günü tanık Hediye'nin eve geldiğini, birlikte sohbet ederek çamaşır katladıklarını, kızı olan Maktul Narin'in kayıp olduğunu akşam sıralarında eve gelmediği zaman öğrendiğini belirttiği görülmüştür. Yine sanık Yüksel'in mahkememiz huzurunda yapmış olduğu savunmalarında ısrarla namusu üzerinde durduğu, sanık Nevzat'ın beyanında sanık Salim'in Yüksel ile ilişkimi gördüğü için öldürdüm şeklindeki beyanlarının iftira olduğunu belirttiği görülmüştür.

Mahkememizde sanık Yüksel'in sanık Salim ile olay sırasında bir ilişkilerin olmadığı kanaati uyanmış, aşağıda anlatılacağı üzere sanık Salim'in sanık Yüksel ve sanık Enes ile birlikte iştirak halinde maktul Narin'i nedeni mahkememizce de anlaşılamayan bir sebepten dolayı öldürdükleri için asıl nedeni gizlemek maksadıyla sanık Nevzat'a bu şekilde beyanda bulunduğu, bu beyanın Narin'in öldürülmesine sebep olan asıl maksadı gizlemek amacıyla söylendiği şeklinde kabul edilmiştir.