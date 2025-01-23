Müsilaj sorunu, Marmara Denizi'nin gündemi olmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi müsilaj ile mücadelesini sürdürürken BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemisi ile çalışmalara başlandığını duyurdu.

Mudanya ve Gemlik Körfezi'nde meydana gelen müsilaj sorunu ile mücadele için harekete geçtiğini açıklayan BURULAŞ'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle;

"BURULAŞ Marmara Denizimizi temiz ve yaşanabilir tutmak için çalışıyoruz! Mudanya ve Gemlik Körfezi'nde meydana gelen müsilaj sorununa karşı harekete geçtik. BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemimiz ile temizlik çalışmalarımıza başladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, doğamıza sahip çıkmak ve denizlerimizi korumak için var gücümüzle çalışıyoruz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz!"