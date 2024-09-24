Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Narin’in cesedi, kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Olay sonrası 12 şüpheli tutuklandı; bu kişiler arasında Narin’in ağabeyi Enes Güran, annesi Yüksel ve amcaları da yer alıyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Tutuklu ağabey Enes Güran'ın, cinayetten bir gün önce Malatya'dan Diyarbakır'a gelmesi, soruşturmada yeni bir boyut ekledi. Enes, cinayet günü uyuduğunu ve olayla ilgisi olmadığını savunsa da, kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izleri şüpheleri artırıyor. Adli Tıp Kurumu, Narin'in boğularak öldüğünü belirlerken, cinayetin işleniş şekline dair yeni detaylar ortaya çıkıyor.

"Enes cinayet için mi çağrıldı?" sorusu, soruşturmanın kilit noktalarından biri oldu. Enes'in telefon kayıtları ve çevresindeki kişilerle yaptığı görüşmeler inceleniyor. Narin cinayetiyle ilgili 12 kişi tutuklandı, ancak cinayetin tam olarak nasıl gerçekleştiği ve failleri henüz netleşmedi. Bu gelişmeler, kamuoyunda büyük bir ilgi uyandırırken, Enes Güran'ın olaydaki rolü merakla bekleniyor.