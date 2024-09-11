Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerin sorgu ve incelemeleri ise sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Soruşturma titizlikle devam ediyor. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan herkes adalet karşısında hesap verecek ve gereken cezayı alacaktır" ifadelerine yer verdi.