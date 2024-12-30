Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran davasında mahkemenin gerekçeli kararını beklediklerini ve Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz edeceklerini açıkladı.

Mahkeme, Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran’a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar’a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Bakan Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, davaya müdahil olduklarını ve her aşamada avukatlarının savunmalarını gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza için mahkemenin gerekçeli kararının ardından itirazda bulunacaklarını ifade etti ve ilk günden itibaren tüm hukuki süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.