21 Ağustos’ta kaybolan ve evinin 1 kilometre yakınındaki derede bir çuval içinde cansız bedeni bulunan minik Narin’in neden ve kim tarafından öldürüldüğü hala gizemini korurken, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı.

Eşyalar üzerinde DNA tespiti yapıldı.

Halk TV’den Ferit Demir’in bildirdiğine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran’ın evinde topladığı deliller ve bu deliller üzerindeki DNA sonuçlarına dayanarak, Narin Güran’ın kendi evinde bir odada katledildiği sonucuna ulaştı.

Soruşturma savcılarının elde ettiği bilgilere göre, evde birçok delilin yok edilmesi amacıyla çeşitli yöntemler kullanıldığı ve evdeki eşyaların, kıyafetlerin ve halıların özel yöntemlerle yıkandığı tespit edildi. Evdeki tüm delillerin yok edilmesine rağmen bazı eşyalar üzerinde DNA tespitleri yapıldığı öğrenildi. Elde edilen bulgular ve deliller doğrultusunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin’in 21 Ağustos’ta evine girdikten birkaç dakika sonra boğularak öldürüldüğü sonucuna vardı.

DARALTILMIŞ HTS KAYITLARINA GÖRE YENİDEN SONGULAMA YAPILACAK

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Narin Güran soruşturması çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli sıfatıyla gözaltına alınarak tutuklanan 12 kişi ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan diğer şüphelilerin kullandıkları cep telefon numaralarına ait HTS kayıtları, bağlı oldukları GSM operatörlerinden elde edildi. Uzmanlar tarafından yapılan daraltılmış HTS kayıtlarının tespitlerinin tamamlandığı, bu sayede birçok bilginin daha netleştiği öğrenildi.

Elde edilen daraltılmış HTS kayıtlarına göre, tutuklu amca Salim Güran’ın, Narin’in eve geldiği saat 15.15’ten önce kardeşi Arif Güran’ın evinde bulunduğu, Narin’in eve geldiği sırada orada olduğu ve ardından evden ayrıldığı; kısa aralıklarla en az üç kez eve girip çıktığı tespit edildi.

Ayrıca, anne Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15.20 ile 15.35 saatleri arasında üç kez telefon görüşmesi yapıldığı belirlendi. Yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın daraltılmış HTS kayıtlarında yapılan tespitlere göre, Narin’in katledildiği saat 15.15’ten kısa bir süre sonra Arif Güran’ın evine ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu, ardından çok kısa aralıklarla Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran’ın da eve girdiği tespit edildi.

Maşallah Güran ve Hediye Güran’ın, 15.15’ten sonra saat 19.00’a kadar defalarca Arif Güran’ın evine geldikleri ve evde su kullanımının belirlenen standartların üzerinde olduğu tespit edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli sanıkların HTS kayıtları üzerinde uzman ekiplerce yapılan incelemelerin ve tespitlerin tamamlandığını duyurdu. Elde edilen sonuçlara göre, tutuklu ve şüpheli sanıkların yeniden sorgulanmasına karar verildi. Soruşturma savcılarının öncelikli olarak tutuklu 12 sanığı sorgulayacağı öğrenildi. Ancak sorguların ne zaman gerçekleştirileceğine dair henüz bir bilgi verilmedi.

GÜRAN AİLESİNİ 12 AVUKAT SAVUNACAK

Narin soruşturması kapsamında tutuklanan 9’u Güran ailesi mensubu olmak üzere toplam 12 kişiyi bir avukat ordusu savunacak. Alınan bilgilere göre, Güran ailesinin şu ana kadar 12 avukata vekalet verdiği öğrenildi. Güran ailesini savunacak 12 avukat, dün cezaevine giderek müvekkilleriyle toplu bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme nedeniyle cezaevinde birçok görüşmenin aksadığı ve farklı illerden ve Diyarbakır’dan gelerek cezaevindeki müvekkilleriyle görüşmek isteyen çok sayıda avukatın Güran ailesinin avukatlarının görüşmesi nedeniyle bekletildiği bildirildi. Güran ailesinin görüşmeleri tamamlandıktan sonra diğer avukatların görüşmeye alındığı, bu uygulamanın tutuklu Güran ailesi şüphelilerinin can güvenliği nedeniyle yapıldığı ifade edildi.