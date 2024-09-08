Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölüm haberi büyük üzüntü yarattı. Narin Güran'ın cesedi, bir çuval içinde dere kenarında bulundu ve Adli Tıp'taki otopsi işlemleri sürüyor.

Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'na getirilişi sırasında, yakınlarından biri kalabalığa tepki gösterdi. Kadın, kalabalığa yönelik olarak, "Gidin yalan konuşun tamam mı! Niye yalan konuşuyorsunuz?" şeklinde bağırarak, yaşanan duruma karşı sert bir şekilde tepki gösterdi.

Bu sırada, kadını susturmaya çalışan kalabalık içinden bir kişi kadına yumruk attı. O anlar, çevredeki kişiler tarafından görüntülendi.

Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu bölge köy halkı arasında da şüphe uyandırdı. Soruşturma kapsamında, Narin Güran'ın annesi dahil olmak üzere toplam 21 kişi gözaltına alındı. Bu gelişmeler, olayın derinlemesine incelenmesi gerekliliğini ortaya koydu.