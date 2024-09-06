Diyarbakır’da 17 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları iki haftayı geçmesine rağmen sonuç vermedi.

Son olarak, mahalle mezarlığında yer altı görüntüleme cihazları ile arama yapılmış, ancak bu çalışmalar da bir sonuca ulaşamamıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen yaklaşık 150 araç sorgulanmış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar da aranmıştı. Toplamda 12 bin 565 araç kontrol edilmiş, 130 kişinin ifadesi alınmış, 32 bin 952 kişi taranmış, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alan taranmış ve mahalle etrafı 8 kez incelenmişti.

Bugün TRT Haber’den edinilen bilgilere göre, Narin Güran’la ilgili yeni bir ihbar alınmış. Bu ihbar üzerine JAK timleri ve diğer ekipler, özel eğitimli köpeklerle dere kenarındaki arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gazeteciler de bölgeye akın ederek görüntüleme yaptı.

Soruşturma kapsamında, 31 Ağustos'ta gözaltına alınan ve muhtar olan Narin’in amcası S.G., ek gözaltı süresinin ardından "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Muhtar S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin’in kıyafetlerinde bulunan DNA örnekleriyle eşleştiği belirlenmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapılmış, ayrıca mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da kayıt alınarak arama yapılmıştır.

Olayla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Küçük Narin’i son gören arkadaşlarından biri olan 9 yaşındaki M., pedagoglar eşliğinde dinlendi. M., Narin’in kendisine “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek oyun oynamayı reddettiğini söyledi.