Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran için yasa boğulmuş durumda. Diyarbakır'daki köyünde kaybolan ve 19 gün sonra çuval içinde cansız bedeni bulunan küçük Narin, dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne, baba, amca ve abinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Savcılık ailenin cenazeye katılma talebini reddederken, 8 yaşındaki Narin tüm Türkiye'nin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Mezarlıkta kaydedilen bir görüntü ise ilgi çekti. Narin’in mezarının başında ağıt yakan bir kadının sözleri öne çıktı

"HAVİN'İME DE BÖYLE KIYDILAR"

Güran ailesinin akrabası olduğu iddia edilen kadının "Havin'ime de böyle kıydılar" dediği duyuldu.

GÖZLER ENGELLİ ABLASININ ÖLÜMÜNE ÇEVRİLDİ

Öte yandan, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın engelli ablasının da yıllar önce merdivenden düşerek hayatını kaybettiği ve bu olayda otopsi yapılmadığı iddia edildi.

Habertürk canlı yayınına katılan gazeteci Emrullah Erdinç, bu iddiayı şu şekilde ifade etti:

"MUTLAKA MEZARININ AÇILMASI GEREKİYOR"

"Ailenin engelli bir çocuğu daha önce vefat ediyor. Düştü bir yerden, hayatını kaybetti deniyor ve konu kapatılıyor. Benim fikrim, daha önce ölmüş olan engelli kardeşinin mezarından otopsi yaptırırım. Kardeşi otopsi yapılmadan defnediliyor. Narin öldürüldü, kardeşi öldü. Peki kardeşi nasıl öldü? Doğal yollarla mı öldü? Cinayete mi kurban gitti? Bu soruların hepsinin yanıtının verilmesi gerekiyor. Narin'in ölmüş olan engelli kardeşinin de mezarı açılarak mutlaka DNA örnekleriyle doğal ölüm mü, cinayete kurban gidip gitmediğinin, kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor."