Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Narko Nokta" ve "Metamfetamin Fotoblok" faaliyetleri düzenledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdi. ’Narko Nokta’ ve ’Metamfetamin Fotoblok’ sloganıyla sahada bulunan polis ekipleri, 17 ayrı etkinlik ile 10 bin 494 vatandaşa el broşürü dağıtıp bilgilendirme yaptı.