İzmir'de Narlıdere Belediyesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlediği etkinliğe katılan öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerden hazırladıkları kıyafetlerle “Atıkları geri dönüştürelim, doğamıza hep birlikte sahip çıkalım” çağrısı yaptı.İZMİR (İGFA)- Daha temiz, daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında Demokrasi Meydanı’nda çevre etkinliği düzenlendi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, STK’ların temsilcileri, muhtarlar ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen programda doğayı korumanın ve geri dönüşümün önemine dikkat çekildi.

İZ Doğa, TEMA Vakfı Narlıdere Temsilciliği ve İZ YAŞAM Kooperatifi’nin de stant açtığı etkinlikte, Kılıçaslan Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı geri dönüşüm defilesini büyük ilgi gördü. Geri dönüşüm malzemelerden hazırladıkları kıyafetlerle sahneye çıkan çocuklar, ‘Atıkları geri dönüştürelim, doğamıza hep birlikte sahip çıkalım’ çağrısı yaptı.

“BİTMEYEN KAYNAK YOK”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, çevrenin gelecek nesiller için çevre konusunda herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini belirterek, “Çevre bizim her şeyimiz, hayatımız, geleceğimiz. Bu konuda Narlıdere Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyor, TEMA Vakfı Narlıdere Temsilciliğimizle, okullarımızla, kurumlarımızla birlikte çok güzel işler gerçekleştiriyoruz. Hem ekibimize hem bu konuda faaliyet gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Hem belediyelere hem yurttaşlarımıza çevrenin korunması noktasında büyük görevler düşüyor. Belediye görevini yapacak, çöpleri toplayacak ve ayrıştıracak. Yurttaşlarımızın da ‘en güzel temizlik kirletmemektir’ anlayışıyla hareket etmesi gerekiyor. Dünyada bitmeyen bir kaynak olmadığını unutmadan havamıza, suyumuza, toprağımıza hep birlikte sahip çıkalım, bizden sonraki nesillere güzel bir dünya bırakalım” diye konuştu.