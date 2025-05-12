Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerinin Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yürütüldü.

Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin farklı yöntemlerle vatandaşları dolandırdıklarının belirlendiğini aktardı. Buna göre bazı şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı, bazılarının kuyumculara sahte ya da ayarı düşük altın sattığı, bazı şüphelilerin ise sosyal medya platformlarında sahte ilanlar yayınlayarak ürün satışı adı altında insanları dolandırdığı tespit edildi.

Operasyonlar sırasında şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Yerlikaya, açıklamasının sonunda operasyonları gerçekleştiren polisleri, süreci koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve valilikleri tebrik ederek, dolandırıcılık suçlarına ve yasa dışı oluşumlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.